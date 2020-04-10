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ICTV / Ранок / Безкоштовна психологічна допомога під час карантину – як отримати? / 10.04.2020 16:52
10.04.2020 16:52
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Безкоштовна психологічна допомога під час карантину – як отримати?

Фото: Unsplash

Днями в Україні запустили платформу емоційної підтримки громадян на час пандемії коронавірусу.

Усі послуги на сайті http://moncenter.eduhub.in.ua – безкоштовні. На платформі зібрані ресурси, завдяки яким можна займатися спортом, не виходячи з дому, прослухати освітні лекції, залишити заявку на безкоштовну консультацію професійного психолога чи навіть тренера з емоційного інтелекту.

Вирішення сімейних проблем

Замкнений простір, неможливість побути на самоті чи відволіктися від хатніх справ – усе це призводить до стресу, роздратованості та може провокувати конфлікти, які замовчувалися в родинах роками.

Тому громадська організація Ліга медіаторів України допомагає вирішувати сімейні кризи. Спеціалісти надають як психологічні, так і юридичні консультації.

Простіше кажучи, медіатори – це посередники у конфліктах, вони допомагають розібратися в ситуації, коли почуття та емоції беруть верх над здоровим глуздом.

Психологічна підтримка у стосунках батьків та дітей

Експерти наголошують, що від того, наскільки здоровими є стосунки між батьками, залежить і психологічний стан дитини.

Тож важливо подбати і про те, щоб у дітей не підвищувався рівень тривожності.

А щоб малеча дотримувалася правил гігієни і сиділа вдома – варто лагідно, але регулярно їй це повторювати, не залякуючи страшними наслідками коронавірусу.

Окрім того, важливо пам’ятати, що головною запорукою гармонійного виховання дітей є власний позитивний приклад.

Психолог Андрій Козінчук наголошує, що дитина не виконуватиме настанови батьків, якщо вони самі не вчинятимуть правильно.

Психологічна підтримка лікарям

А от психотерапевт Євген Пілецький вирішив підтримати лікарів. Він підкреслює, що багато медиків, коли рятують життя та здоров’я інших, забувають про самих себе.

А це неправильно. Адже лікарі – такі ж люди, які схильні до стресів і перевтоми.

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Тому в цей нелегкий час Євген вирішив допомогти лікарям безкоштовними психологічними консультаціями.

Більше про безкоштовну психологічну підтримку та як її отримати – дивіться в сюжеті.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як не впасти в депресію під час карантину.

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Теги: Альона Нестеренко, коронавірус, поради психолога
10.04.2020 16:52



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