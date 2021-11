Онлайн-шопінг: як одягнутися через інтернет і зекономити гроші

Онлайн-шопінг зараз користується неабиякою популярністю. Придбати речі і зекономити при цьому чимало грошей можна не лише на офіційних сайтах, але й у Instagram і навіть у Facebook.

Як купувати онлайн, щоб підійшов розмір, не було проблем з оплатою та якістю речей, читай нижче. Ранок у Великому Місті відшукав всю необхідну інформацію, яка, сподіваємось, буде тобі корисною.

Важливо знати свій розмір і тип фігури. Якщо не можеш визначитися, попроси допомоги у консультанта онлайн-магазину.

Імовірніше, він знає, як підібрати одяг, який ідеально сяде на твою фігуру. Якщо цей метод не підходить, скористуйся сіткою для визначення, щоправда, тобі потрібно мати під рукою сантиметрову стрічку.

Груди міряй на під час видиху, а ще краще зроби це поверх спідньої білизни, щоб не промахнутись на кілька сантиметрів.

Талія знаходиться трохи вище пупка. Її краще вимірювати на оголене тіло. А щоб поміряти об’єм стегон, варто стати рівно і поставити ноги разом.

Зазвичай, це виходить найбільша мірка, але все залежить від твого типу фігури.

Часто в онлайн-магазинах немає функції повернення, тому важливо не помилитися з розміром.

Звертай увагу не лише на стан речей, а ще й на матеріал, із якого зшитий одяг. Попроси у продавця написати склад.

Не варто купувати синтетику, адже вона менш комфортна, може викликати подразнення на тілі, а ще, якщо одяг літній, то він буде парити.

Вибирай тканини, куди входить: бавовна, льон, батист. Вони вважаються найкращими серед натуральних. У складі одягу може бути присутній невеликий відсоток синтетики (але не більше 10%) – вона зробить річ міцнішою.

Пошукай відгуки в інтернеті. Їх наявність важлива. Якщо всі вони позитивні, інтернет-магазину можна довіряти . Хоча, насправді, їх теж можна запросто підробити.

Робиш замовлення через Instagram? Перевір кількість лайків. Буває таке, що підписників кілька десятків тисяч, а на справі – вподобань на фотографіях немає. Це може означати, що продавець «накрутив» їх.

Тепер ти знаєш усі нюанси онлайн-шопінгу. Користуйся порадами та читай наступні наші матеріали.

Головне фото: Unsplash

