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ICTV / Ранок / Профілактика діабету: 9 продуктів, які знижують рівень цукру в крові / 25.07.2020 11:11
25.07.2020 11:11
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Профілактика діабету: 9 продуктів, які знижують рівень цукру в крові


Які продукти знижують рівень цукру в крові – Ранок у Великому Місті розповість тобі, що варто включити до раціону.

Підвищений рівень цукру в крові може запросто призвести до цукрового діабету – хронічного захворювання, при якому в крові постійно тримається високий рівень цукру.

Ну і що такого, скажеш ти?

Кров з високим вмістом цукру призводить до пошкоджень клітин організму і серцевих захворювань.

Звичайна людина при “завищеному” цукрі поступово перестане орієнтуватися в просторі, почне марити і навіть може втратити свідомість.

А діабетик, якщо в нього раптом “підскочить” цукор, без медичної допомоги може загинути.

Що робити, аби цукор не перевищував норму?

 – Не їсти багато солодкого і солоного

 – Регулярно займатися спортом

 – Обмежувати кількість вуглеводів у їжі

 – Вживати більше низькокалорійних продуктів та вітамінів

 – Дотримуватися режиму харчування

 – Щодня їсти не менше 25 грамів клітковини

 – Стежити за нормальною масою тіла

А ще регулярно їсти наступні 9 продуктів, які ми для тебе підібрали. Вони мають низький глікемічний індекс і містять багато клітковини, що допомагає контролювати рівень глюкози в крові.

Довідка. Глікемічний індекс показує, як швидко харчовий продукт розщеплюється в організмі людини та перетворюється на джерело енергії, тобто глюкозу. Чим швидше відбувається розщеплення продукту, тим більший цей показник.

Які продукти знижують рівень цукру в крові

  1. Пшоно

Хто б міг подумати, що звичайна пшонка може вберегти тебе від діабету?

Ця зернова культура не містить цукруале в ній багато клітковини.

Пшоняна каша – джерело так званих “повільних” вуглеводів, які здатні підтримувати сили організму довгий час.

Всього лиш тарілка пшонки на день може знизить ризики захворіти на діабет – на 20-30 відсотків.

  1. Риба

Якщо ти вживаєш рибу не рідше, ніж двічі на тиждень, то також можеш бути спокійним за свій рівень цукру.

Риба в раціоні знижує рівень цукру в крові, це правдаАле врахуй, що експерти радять їсти не смажену рибу, а приготовану на пару чи в духовці.

Дослідження свідчать: рибні страви можуть зменшують ризики розвитку цукрового діабету на 25%.

  1. Вівсяна каша

Щоденне вживання вівсяної каші – найкраща профілактика цукрового діабету. Не важливо, в якій формі ти її вживаєш: мюслі, випічка чи просто зварену – вона допоможе знизити рівень холестерину і поліпшити резистентність до інсуліну.

Завдяки великій кількості клітковини, що міститься в ній, вівсянка підтримує нормальний рівень цукру в організмі людини й упереджує від стрибків цукру діабетиків.

  1. Горіхи

Горіхи також допоможуть тобі впоратись із зависоким цукром, але не їж понад 50 грамів за раз.

Горіхи дуже калорійні й споживання їх понад норму загрожує збільшенням маси тіла.

А зайва вага сама по собі може з часом привести до появи діабету.

  1. Кориця

Регулярно додавай цю запашну спецію в каші, йогурти, морси, соуси, заправки – і не хвилюйся про загрозу діабету.

Звичайно, якщо ти не споживаєш корицю виключно у формі посипки до солодких пампушок. 

А от постійне вживання пів чайної ложки кориці з чаєм чи кавою вбереже тебе від високого цукру.

  1. Авокадо

Авокадо в цьому списку – просто універсальний боєць.

Завдяки тому, що воно містить багато корисних мікроелементів, цей фрукт допомагає не тільки ефективно боротися з підвищенням цукру в крові, а й захищає організм від хвороб та підвищує імунітет.

Їж побільше авокадо – й забудь про загрозу діабету.

  1. Полуниця

Так, рятуватись від загрози діабету може бути ще й смачною справою.

Ці червоні запашні ягоди не тільки є джерелом антиоксидантів, а й знижують ризик виникнення діабету, підтримуючи нормальний рівень цукру в крові.

Правда, йдеться саме про сезонну полуницю – і саме з тієї місцевості, де ти живеш.

  1. Червоний солодкий перець

Низькокалорійний, з високим вмістом вітаміну С та антиоксидантів – та він просто must have серед страв на вашому столі. Ну й головна причина, чому червоний перець опинився в нашому топі – він знижує рівень цукру в крові, а ще ефективно підвищує захисні функції організму проти запальних процесів. 

  1. Броколі

Цей овоч допомагає боротися з будь-якими запальними процесами, а через цю властивість –  і боротись з ризиком виникнення діабету. Бо, виявляється, якщо запалення не контролювати й вчасно не позбуватися від них, з часом вони можуть призвести до діабету і високого рівня цукру в крові.

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Нагадаємо, ми писали, як вчені з різних країн пропонують боротися з діабетом.

Фото: Pixabay

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Теги: Здоров'я, правильне харчування, цукровий діабет
25.07.2020 11:11



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