5 причин відмовитися від цукру та солодощів

Чому не варто вживати цукор? Ранок у Великому місті зібрав ТОП причин, які переконають тебе їсти менше солодкого.

Ми навіть не замислюємося, що цукор міститься не тільки в солодощах, а й у соусах, мюслях, йогуртах чи в їжі швидкого приготування.

Інколи ми не можемо контролювати, скільки їмо цукру на день, але від зловживання ним виникає чимало проблем зі здоров’ям.

Наше харчування відображається на зовнішньому вигляді.

Тому цукор може викликати такі неприємні симптоми, як акне, зневоднення шкіри та навіть передчасне старіння.

Втім страждає не лише шкіра. Коли ми їмо забагато глюкози, волосся стає тьмяним, а нігті – ламкими.

Одразу після вживання цукру ти відчуваєш, що настрій покращується, а енергії стає більше. Але організм звикає, і солодке починає діяти, як наркотик.

У разі тривалої відмови від смаколиків, настає почуття сонливості, смутку та відсутності життєвої енергії. Це дискомфортне відчуття змушує тебе знову і знову їсти солоденьке, бо цього потребує організм.

Аби вийти з цього замкнутого кола, варто просто перетерпіти деякий час. Енергетичний баланс прийде до норми вже за тиждень – і ти добре почуватимешся і без солодкого “допінгу”

Торти, тістечка та пироги – це лише шкідливо, але й дорого. Тож відмова від кондитерських виробів допоможе тобі суттєво заощадити.

А зекономлені кошти можна відкласти або використати більш раціонально.

Звичайно, зайві кілограми можуть з’явитися від будь-якої їжі. Але від солодкого це станеться особливо швидко.

Справа в тому, що швидкі вуглеводи, що містяться в тістечках, цукерках та інших смаколиках, дуже швидко засвоюються організмом.

Через це він майже не витрачає енергії на перетравлення цієї калорійної їжі. І вже за кілька годин ти знову захочеш їсти.

Результат – зайва вага. А воно тобі треба?

Чим більше цукру вживає людина, тим сильніше в неї притуплюються рецептори смаку та нюху. Хороша новина в тому, що цей процес – зворотній.

Уже через тиждень після відмови від цукру ти знову зможеш відрізняти всі грані смаку та аромату. А отже – їжа здаватиметься тобі більш смачною, ніж раніше.

Як зменшити споживання цукру без стресу для організму?

Ідеальний спосіб – замінити його іншими продуктами, які несуть користь для здоров’я та створюють хороший настрій.

Заміни булочки, тортики та солодкі напої фруктами. Це значно корисніше!

Усі вони мають певний вміст цукру. Але найбільшу кількість глюкози містить виноград.

Достатньо 100 грамів винограду (або 30 грамів ізюму) на день, щоб повністю потребу організму в солодкому.

Також багато глюкози містять банани і манго.

Проте ми повинні пам’ятати: аби солодкі фрукти принесли лише користь, варто обмежити їх вживання після 16 години.

Одним з відомих замінників цукру є рослина стевія. Її листя можна додавати в будь-яку їжу та напої.

А ще – очищує організм від токсинів, захищає щитоподібну залозу та допосагає від алергії.

Джагер – це неочищенний тростинний чи пальмовий цукор, який у рази корисніший за звичайний білий рафінований.

Його перевага в тому, що джагер має низький глікемічний індекс – усього лише 35. Для порівняння, звичайний цукор має індекс 70.

Зазвичай джаггер продається у вигляді густої пасти, а на смак є чимось середнім між карамеллю і медом.

