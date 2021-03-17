Агресивна “корона”: чому молодь все частіше хворіє у важкій формі

Чому все більше молоді переносить COVID-19 у складній формі.

На початку пандемії припускали, ніби коронавірус небезпечний лише для літніх людей.

А якщо молодь та діти і хворіють на COVID-19, то здебільшого переносять захворювання легко або взагалі безсимптомно.

Вік лишається так званим “незалежним” фактором ризику щодо тяжкого перебігу коронавірусу.

Старших людей відносять до вразливої категорії населення незалежно від того, які супутні захворювання вони мають.

Утім, нині медики та науковці зазначають, що коронавірусна хвороба значно “помолодшала”.

До реанімаційних відділень потрапляють навіть діти.

Чому так відбувається?

Що каже статистика?

За даними Центрe з контролю та профілактики захворювань США, з березня по грудень 2020 року 57% всіх хворих на COVID-19 складали пацієнти віком від 18 до 24 років.

У звіті зазначено: коронавірус став частіше викликати важкі ускладнення в молодих.

Ця тенденція поширюється й на Україну, відзначає волонтерка, співзасновниця благодійного фонду “Свої”, що, зокрема, надає допомогу пацієнтам з COVID-19 Леся Літвінова.

Восени більшість людей, які до нас зверталися, були літні люди. У середньому це був вік 70-75 років. Багато було ще старших людей і ті, хто були молодші. Це в основному були люди, у яких є супутні захворювання. Зараз ми бачимо, що більшість людей, які до нас звертаються за останні тижні – це від 35 до 50 років. І мало в кого з них є супутні захворювання. У нас зараз літні люди стали винятком.

Хворіють діти

В журналі JAMA Pediatrics, який видає Американська медична асоціація, йдеться: від початку 2021-го року кількість госпіталізованих дітей у США зросла в 9 разів порівняно з весною 2020.

Невтішна і статистика щодо рівня летальних випадків внаслідок COVID-19 серед неповнолітніх з різних країн світу.

Порівняно з дорослими, діти та підлітки з коронавірусом рідше потрапляють до реанімаційних відділень та значно рідше помирають через ускладнення, утім цифри все одно лякають.

В медичному журналі The Lancet оприлюднили показники летальності від COVID-19 серед неповнолітніх у різних країнах.

Антирекордсменом стала Іспанія, де на 100 тисяч осіб припадає до 64 смертей дітей віком до 9 років.

Ще до 53 летальних випадків – це категорія від 10 до 19 років.

МОЗ України не веде окремої статистики по віковим групам серед неповнолітніх пацієнтів з COVID-19.

Лише за добу, 16 березня, зафіксували 474 випадки інфікування дітей коронавірусом.

Лікар-інфекціоніст Євгенія Менжуліна каже, що проблема ще й у тому, що часто дітям не роблять ПЛР-тести, списуючи симптоми COVID-19 на застуду.

Чому захворюваність на коронавірус зростає в усіх вікових групах?

Чому все більше дітей і молоді тяжко переносить хворобу?

Дивіться у відео.

Нагадаємо, раніше ми писали, чому Україні не уникнути жорсткого карантину.

Фото: Unsplash

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