Коронавірус не зникне? Коли вчені прогнозують закінчення пандемії

Свіжі новини про коронавірус в Україні та світі.

Нові симптоми COVID-19 масово фіксують на Закарпатті, деякі українські області потрапили до червоної зони, а німецькі вірусологи спрогнозували, коли зрештою позбудемось пошесті.

Про це та багато іншого Ранок у Великому Місті зараз розповість.

Коли чекати кінця пандемії?

Цілком ймовірно, коронавірус залишиться з нами назавжди!

Про це пише авторитетний британський науковий журнал Nature, що провів опитування більше ста імунологів, інфекціоністів та вірусологів з різних країн світу з приводу того, коли, на їхню думку, зникне коронавірус.

Так, майже 90% респондентів упевнені: новий коронавірус стане ендемічним як грип та чотири коронавіруси людини, що викликають простудні захворювання.

За даними, ВООЗ наразі менше 10% людей на планеті мають антитіла до COVID-19.

За моделлю, яку розробили вчені Імперського коледжу Лондона, для набуття колективного імунітету потрібно, аби щонайменше 55% населення світу зробило щеплення антиковідною вакциною з ефективністю 90%.

І це за умови, що залишаться такі протиепідемічні заходи як носіння масок та перехід частини людей на роботу з дому.

Чого нам очікувати від COVID-19 нього найближчим часом?

Німецький вірусолог Фрідеманн Вебер з Гіссенського університету прогнозує відносно безтурботну весну 2021 року, порівняно з тим, що відбувалося в Європі у цей період минулоріч під час розпалу першої хвилі пандемії COVID-19.

Тим часом, в Україні, де нових мутацій коронавірусу поки що не виявляють, до переліку регіонів з “червоним” рівнем епідеміологічної небезпеки потрапили Чернівецька та Житомирська області.

Станом на 1 березня тут — а також у Вінницькій, Івано-Франківській та Львівській областях — зафіксували найбільшу кількість нових випадків інфікування коронавірусом за останню добу.

Про те, що на території Чернівецької області з 1 березня діятимуть жорсткі обмеження напередодні повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Житомирська область опиниться в “червоній” зоні з 3 березня, — звітує міністр Олег Немчінов.

У свою чергу, директор Департаменту охорони здоров’я Закарпатської ОДА Анатолій Пшеничний під час брифінгу заявив, що дедалі частіше медики на Закарпатті фіксують нетиповий перебіг хвороби COVID-19, — передає Укрінформ.

Якщо раніше коронавірусна хвороба проявлялася характерними втратою нюху та смаку, болем в м’язах, підвищеною температурою, — тепер ідеться про блювоту, діарею та навіть виникнення проблем зі слухом!

Тож, медики радять уважніше ставитися до свого здоров’я.

Вакцинація в Україні

А як просуваються справи з імунізацією населення від коронавірусу в Україні?

З 24 по 28 лютого щеплення антиковідною вакциною зробили більше 3 тисяч українців.

У Міністерстві охорони здоров’я заявляють — вакцинація від коронавірусу відбувається за так званим “каскадним” типом.

Це означає, що її темпи мають незабаром пришвидшитися.

Щеплення індійською вакциною від коронавірусу Ковішилд, що виготовлена за ліцензією шведсько-британської компанії AstraZeneca, — зробив й очільник МОЗ України Максим Степанов, аби на власному прикладі показати, що цей препарат ефективний та безпечний.

Нагадаємо, з 1 березня в Україні можна стати в електронну чергу на імунізацію від коронавірусу.

Записатись до списку очікування можна або через додаток “Дія”, або зателефонувавши до Національного контакт-центру МОЗ України за номером 800 60 20 19.

За бажання зробити це можна всім українцям, а не лише тим, хто входить до пріоритетних груп на вакцинацію від COVID-19.

Окуляри знижуюють ризик зараження?

І наостанок — про дослідження індійських вчених, яке може вас здивувати.

Виявляється, носіння окулярів може знижувати ризик зараження коронавірусом в 3 рази!

В дослідженні взяли участь більше 300 пацієнтів від 10-ти до 80-ти років, які щодня носять окуляри протягом щонайменше 8 годин.

Дослідники кажуть — через це вони рідше торкаються своїх очей та обличчя, ніж ті люди, які не мають потреби в окулярах. Відтак, і шансів інфікуватися в них менше.

Про розробку нової вакцини проти коронавірусу американською компанією Moderna дивіться у відео.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як вакцину проти COVID-19 протестували на вагітних.

Фото: Unsplash

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