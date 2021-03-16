Локдауну бути? Чому Україні не уникнути жорсткого карантину

Все про третю хвилю коронавірусу в Україні та світі.

За більше ніж рік від оголошення пандемії коронавірус забрав понад 2,5 мільйона життів.

Інфікувалися на COVID-19 більше 120 мільйонів людей по всьому світі!

Нині коронавірус мутує і тільки збільшує шанси, щоб стати в один ряд із вірусом, що спричинив пандемію “іспанського грипу” – одну з найсмертоносніших за всю історію людства.

Через “іспанку” з січня 1918 по грудень 1920 загинули до 50 мільйонів людей.

Це наразі у 20 разів більше, ніж від коронавірусу, але й порівнювати можливості сучасної медицини з тими, що були 100 років тому, та вдавати ніби коронавірусу не існує або навпаки списувати все на появу нових штамів – інфантильно та безвідповідально.

Світ накриває третя хвиля COVID-19.

Як коронавірус поведе себе далі?

Нові штами

Новий британський штам коронавірусу, який шириться світом і який на початку березня виявили в Івано-Франківську, не тільки більш заразний за свій “оригінал”, а й смертоносніший щонайменше на 30%.

Про це йдеться у дослідженні, яке днями оприлюднив авторитетний “Британський медичний журнал”.

То що ж робити, аби мінімізувати кількість інфікувань та смертей?

На сайті американського Університету імені Джона Хопкінса йдеться: попри нові мутації коронавірусу немає потреби вигадувати додаткові запобіжні заходи.

Суворий масковий режим, дотримання соціальної дистанції, вакцинація від COVID-19 та обмеження контактів.

Зараз це найефективніші методи.

Ізраїльський лікар Борис Бриль каже, що за рахунок самого лише правильного носіння масок та обмеження контактів передачу вірусу можна скоротити на 80%!

Але якщо просто рекомендацій фахівців для населення недостатньо, без жорстких обмежень не обійтися.

Локдауну бути?

Нині карантинні обмеження через третю хвилю епідемії COVID-19 посилюють Німеччина, Угорщина, Канада, Швейцарія та Італія.

Найближчим часом жорсткий локдаун можуть запровадити і в Україні.

Про це повідомила заступниця голови Верховної Ради України Олена Кондратюк на засіданні погоджувальної ради 15 березня.

Україна увійшла до антирейтингу країн Європи за темпами поширення коронавірусу, рівень госпіталізованих людей різного віку стрімко зростає.

За даними Науково-дослідницького інституту, заснованого Біллом та Меліндою Гейтс, до 1 липня в Україні може померти майже 60 тисяч людей від ускладнень внаслідок COVID-19.

Кампанію з імунізації населення від коронавірусу провалено.

Станом на 15 березня щеплення від COVID-19 зробили більше 53 тисяч людей.

При тому, що є 500 тисяч доз антиковідної вакцини Ковішилд.

Для повної імунізації необхідні дві ін’єкції препарату, тобто вистачить на 250 тисяч осіб.

То чи вдасться уникнути “епідеміологічного колапсу”?

Дивіться у відео.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як записатися на вакцинацію від коронавірусу.

Фото: Pexels

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