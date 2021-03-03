Як записатися на вакцинацію від коронавірусу: покрокова інструкція

В Україні стартувала вакцинація від СOVID-19. Записатися на щеплення можуть усі громадяни України.
Як саме це зробити – розповідаємо покроково.
Етапи вакцинації в Україні
Вакцинація від COVID-19 в Україні проходитиме у 5 етапів:
1-й етап – медпрацівники, які тісно контактують із хворими на коронавірус, військовослужбовці на фронті, персонал та мешканці закладів для літніх людей.
2-й етап – усі інші медичні та соціальні працівники, а також люди віком 80+.
3-й етап – особи віком від 65 до 79 років, працівники сфери освіти та критично важливих державних структур.
4-й етап – громадяни віком 60-64 роки, в’язні та люди з хронічними захворюваннями.
5-й етап – решта населення України.
Усі щеплення є добровільними та безкоштовними.
Які вакцини будуть використовуватися
Наразі в доступна вакцина Covishield проти COVID-19 – індійський аналог AstraZeneca.
Крім того, найближчим часом Україна має шанс отримати ще 4 вакцини:
- AstraZeneca,
- Pfizer,
- Sinovac,
- Novavax
Як записатися на вакцинацію від коронавірусу
На сьогодні є 4 способи записатися на щеплення від COVID-19.
Як записатися на вакцинацію на сайті
- Зайди на сайт Дія за допомогою КЕП (електронного ключа, наприклад, податкової) чи BankID.
- Перейди у розділ “Запис до листа очікування вакцинації від COVID-19”.
- Зазнач сферу діяльності.
- Обери місце, де хочеш вакцинуватися.
- Очікуй повідомлення про запрошення на вакцинацію.
Як записатися на вакцинацію в додатку Дія
- Завантаж на смартфон мобільний додаток Дія 2.0 та авторизуйся в ньому через Приват24, Monobank або BankID НБУ.
- Зайди у розділ “Послуги” та обери “Запис до листа очікування вакцинації від COVID-19”.
- Зазнач сферу діяльності.
- Обери місце, в якому ви хочеш вакцинуватися.
- Перевір свій номер телефону.
- Очікуй повідомлення про запрошення на вакцинацію.
Як записатися на вакцинацію через контакт-центр МОЗ
- Зателефонуй на гарячу лінію МОЗ за номером 0 800 60 20 19
- Надай оператору свої дані, зокрема ідентифікаційний код або серію та номер паспорта.
- Обери місце, в якому ви хочете вакцинуватися, та очікуй на повідомлення запрошення на вакцинацію.
Як записатися на вакцинацію через сімейного лікаря
Незабаром українці матимуть можливість записатися на вакцинацію ще й через сімейного лікаря. Про це повідомив голова парламентського комітету з питань здоров’я нації Михайло Радуцький.
Кому не потрібно записуватися на щеплення:
Не потрібно записуватися на щеплення таким категоріям людей:
- Медикам
- Працівникам соціальної сфери
- Військовослужбовцям
- Працівникам або мешканцям інтернату, будинку для літніх людей
- Працівникам МВС, Нацполіції, Нацгвардії, ДСНС, СБУ, Держприкордонної служби.
У цих випадках дату вакцинації повідомить роботодавець.
Нагадаємо раніше ми розповідали, коли завершиться пандемія коронавірусу.
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