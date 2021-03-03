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ICTV Ранок 03.03.2021 10:28
03.03.2021 10:28
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Як записатися на вакцинацію від коронавірусу: покрокова інструкція


В Україні стартувала вакцинація від СOVID-19. Записатися на щеплення можуть усі громадяни України.

Як саме це зробити – розповідаємо покроково.

Етапи вакцинації в Україні

Вакцинація від COVID-19  в Україні проходитиме у 5 етапів:

1-й етап – медпрацівники, які тісно контактують із хворими на коронавірус, військовослужбовці на фронті, персонал та мешканці закладів для літніх людей.

2-й етап – усі інші медичні та соціальні працівники, а також люди віком 80+.

3-й етап – особи віком від 65 до 79 років, працівники сфери освіти та критично важливих державних структур.

4-й етап – громадяни віком 60-64 роки, в’язні та люди з хронічними захворюваннями.

5-й етап – решта населення України.

Усі щеплення є добровільними та безкоштовними.

Які вакцини будуть використовуватися

Наразі в доступна вакцина Covishield проти COVID-19 – індійський аналог AstraZeneca.

Крім того, найближчим часом Україна має шанс отримати ще 4 вакцини:

  • AstraZeneca,
  • Pfizer,
  • Sinovac,
  • Novavax
Також по темі: Вакцинація в Україні стартувала. Кого і чим будуть прищеплювати? Тестування вакцини на дітях: чи потрібне їм щеплення від коронавірусу? Що не так із російською вакциною "Спутник V"

Як записатися на вакцинацію від коронавірусу

На сьогодні є 4 способи записатися на щеплення від COVID-19.

Як записатися на вакцинацію на сайті

  1. Зайди на сайт Дія за допомогою КЕП (електронного ключа, наприклад, податкової) чи BankID.
  2. Перейди у розділ “Запис до листа очікування вакцинації від COVID-19”.
  3. Зазнач сферу діяльності.
  4. Обери місце, де хочеш вакцинуватися.
  5. Очікуй повідомлення про запрошення на вакцинацію.

Як записатися на вакцинацію в додатку Дія

  1. Завантаж на смартфон мобільний додаток Дія 2.0 та авторизуйся в ньому через Приват24, Monobank або BankID НБУ.
  2. Зайди у розділ “Послуги” та обери “Запис до листа очікування вакцинації від COVID-19”.
  3. Зазнач сферу діяльності.
  4. Обери місце, в якому ви хочеш вакцинуватися.
  5. Перевір свій номер телефону.
  6. Очікуй повідомлення про запрошення на вакцинацію.

Як записатися на вакцинацію через контакт-центр МОЗ

  1. Зателефонуй на гарячу лінію МОЗ за номером 0 800 60 20 19
  2. Надай оператору свої дані, зокрема ідентифікаційний код або серію та номер паспорта.
  3. Обери місце, в якому ви хочете вакцинуватися, та очікуй на повідомлення запрошення на вакцинацію.

Як записатися на вакцинацію через сімейного лікаря

Незабаром українці матимуть можливість записатися на вакцинацію ще й через сімейного лікаря. Про це повідомив голова парламентського комітету з питань здоров’я нації Михайло Радуцький.

Кому не потрібно записуватися на щеплення:

Не потрібно записуватися на щеплення таким категоріям людей:

  • Медикам
  • Працівникам соціальної сфери
  • Військовослужбовцям
  • Працівникам або мешканцям інтернату, будинку для літніх людей
  • Працівникам МВС, Нацполіції, Нацгвардії, ДСНС, СБУ, Держприкордонної служби.

У цих випадках дату вакцинації повідомить роботодавець.

Нагадаємо раніше ми розповідали, коли завершиться пандемія коронавірусу.

Фото: Unsplash

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Теги: COVID-19, вакцинація, коронавірус
03.03.2021 10:28



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