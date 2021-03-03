Як записатися на вакцинацію від коронавірусу: покрокова інструкція

В Україні стартувала вакцинація від СOVID-19. Записатися на щеплення можуть усі громадяни України.

Як саме це зробити – розповідаємо покроково.

Етапи вакцинації в Україні

Вакцинація від COVID-19 в Україні проходитиме у 5 етапів:

1-й етап – медпрацівники, які тісно контактують із хворими на коронавірус, військовослужбовці на фронті, персонал та мешканці закладів для літніх людей.

2-й етап – усі інші медичні та соціальні працівники, а також люди віком 80+.

3-й етап – особи віком від 65 до 79 років, працівники сфери освіти та критично важливих державних структур.

4-й етап – громадяни віком 60-64 роки, в’язні та люди з хронічними захворюваннями.

5-й етап – решта населення України.

Усі щеплення є добровільними та безкоштовними.

Які вакцини будуть використовуватися

Наразі в доступна вакцина Covishield проти COVID-19 – індійський аналог AstraZeneca.

Крім того, найближчим часом Україна має шанс отримати ще 4 вакцини:

AstraZeneca,

Pfizer,

Sinovac,

Novavax

Як записатися на вакцинацію від коронавірусу

На сьогодні є 4 способи записатися на щеплення від COVID-19.

Як записатися на вакцинацію на сайті

Зайди на сайт Дія за допомогою КЕП (електронного ключа, наприклад, податкової) чи BankID. Перейди у розділ “Запис до листа очікування вакцинації від COVID-19”. Зазнач сферу діяльності. Обери місце, де хочеш вакцинуватися. Очікуй повідомлення про запрошення на вакцинацію.

Як записатися на вакцинацію в додатку Дія

Завантаж на смартфон мобільний додаток Дія 2.0 та авторизуйся в ньому через Приват24, Monobank або BankID НБУ. Зайди у розділ “Послуги” та обери “Запис до листа очікування вакцинації від COVID-19”. Зазнач сферу діяльності. Обери місце, в якому ви хочеш вакцинуватися. Перевір свій номер телефону. Очікуй повідомлення про запрошення на вакцинацію.

Як записатися на вакцинацію через контакт-центр МОЗ

Зателефонуй на гарячу лінію МОЗ за номером 0 800 60 20 19 Надай оператору свої дані, зокрема ідентифікаційний код або серію та номер паспорта. Обери місце, в якому ви хочете вакцинуватися, та очікуй на повідомлення запрошення на вакцинацію.

Як записатися на вакцинацію через сімейного лікаря

Незабаром українці матимуть можливість записатися на вакцинацію ще й через сімейного лікаря. Про це повідомив голова парламентського комітету з питань здоров’я нації Михайло Радуцький.

Кому не потрібно записуватися на щеплення:

Не потрібно записуватися на щеплення таким категоріям людей:

Медикам

Працівникам соціальної сфери

Військовослужбовцям

Працівникам або мешканцям інтернату, будинку для літніх людей

Працівникам МВС, Нацполіції, Нацгвардії, ДСНС, СБУ, Держприкордонної служби.

У цих випадках дату вакцинації повідомить роботодавець.

Нагадаємо раніше ми розповідали, коли завершиться пандемія коронавірусу.

Фото: Unsplash

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