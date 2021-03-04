Що приховує “індійська” вакцина від коронавірусу

Все про вакцину Covishield.

Україна нарешті отримала ефективну вакцину від коронавірусу Covishield.

Що про неї відомо? Чи безпечно нею вакцинуватися?

Чи безпечна вакцина?

Попри лякалки з інтернету, вакцина Covishield повністю ідентична до оксфордської AstraZeneca під кодовою назвою AZD1222, наголошує посол Великобританії в Україні Мелінда Сіммонс.

Covishield – це ліцензійна назва AZD1222, виробленої в Індії. Припущення, що вакцини AZ/Covishield, що використовуються в Україні, відрізняються за формулою, є категорично неправильним.

Виготовленням Covishield в Індії займається місцевий Інститут сироватки крові – один з найбільших виробників вакцин у світі, відомий на ринку препаратами від дифтерії, гепатиту В, сказу, тощо.

Векторна вакцина від коронавірусу Covishield містить модифікований вірус, який не несе ніякої загрози для людського організму, але переносить специфічний генетичний матеріал у клітини, внаслідок чого виробляються антитіла до коронавірусу.

На сайті ВООЗ вказано: ефективність вакцин AstraZeneca і відповідно Covishield – 63%.

Для повноцінної імунізації необхідно ввести дві дози з інтервалом у 8-12 тижнів.

При цьому, в авторитетному медичному журналі The Lancet з’явилася публікація, відповідно до якої, якщо пацієнт отримає з першою ін’єкцією лише половину препарату, а з другою повну дозу, – ефективність вакцини може досягти 90%!

Що думає наукова спільнота?

У науковій спільноті до цієї інформації ставляться наразі неоднозначно, ряд експертів вважають: для підтвердження потрібно провести додаткові дослідження.

Натомість, те, що Covishield знижує ризик важкого перебігу та смерті від коронавірусу – доведений факт, підтверджує ВООЗ і схвалює препарат.

Як, до речі, й уряд Канади, який також закупив Covishield для масової імунізації населення.

Як і будь-яка вакцина, Covishield може мати побічні ефекти, які, скоріше, є нормою, аніж ускладненням після щеплення.

Серед можливих побічних реакцій – втома, біль та почервоніння у місці ін’єкції, головний біль, підвищення температури тіла.

В одному зі ста випадків може з’явитися висипання на шкірі та біль у животі.

Що говорять про вакцину українські лікарі? Як і де можна отримати щеплення?

Дивіться у відео.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як записатися на вакцинацію від коронавірусу.

Фото: Pexels

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