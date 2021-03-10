Новий підхід. Як змінився протокол лікування від коронавірусу

Все про те, як змінилося лікування коронавірусу.

Пандемія коронавірусу триває понад рік, за цей час розробили одразу декілька безпечних та ефективних вакцини від COVID-19.

Натомість лише один лікарський засіб — дексаметазон — затверджений на рівні ВООЗ.

Але лише для важкохворих пацієнтів.

Що змінилося?

В оновленому наказі МОЗ України від 31.12.2020 року “Про внесення змін до протоколу “Надання медичної допомоги для лікування COVID-19” йдеться: протимікробні препарати не діють на вірус, тому протимікробна терапія повинна застосовуватися у хворих на COVID-19 тільки за наявності підтвердженої бактеріальної коінфекції!

Тобто після отримання результатів позитивного бактеріологічного аналізу крові або мокротиння.

Недоцільне застосування антибіотиків може призвести до розвитку бактеріальної резистентності.

Простіше кажучи, коли вони вам справді знадобляться — вже будуть неефективні.

Неконтрольований прийом антибіотиків може призвести у майбутньому до ще гіршої пандемії – наголошують у ВООЗ.

В українському протоколі лікування коронавірусної хвороби наголошено — бактеріальна коінфекція спостерігається менш ніж у 10% пацієнтів з COVID-19!

Як правильно підібрати лікування?

Ізраїльський лікар Борис Бриль наголошує: для призначення коректного лікування COVID-19, як і будь-яких інших захворювань, важливо правильно визначити ступінь тяжкості хвороби та не піддаватися паніці.

За українським протоколом, навіть підвищення температури тіла до 38 та сухий кашель, але без ознак дихальної недостатності, вважається легким перебігом COVID-19.

При такому ступені тяжкості МОЗ рекомендує cимптоматичне лікування із застосуванням жарознижувальних препаратів у разі лихоманки, повноцінне харчування та рясне пиття.

При середньому ступені тяжкості COVID-19 в українському протоколі пропонують розглянути ремдесивір за клінічними показаннями як додаткову терапію.

Але виключно під наглядом лікаря!

Водночас ВООЗ не рекомендує цей препарат для госпіталізованих з COVID-19 пацієнтів, оскільки немає доказів, що він знижує ризик смертності.

У разі тяжкого та критичного перебігу в нашому протоколі йдеться про доцільність призначення дексаметазону або інших кортикостероїдів.

Це наразі єдиний лікарський засіб, який схвалює для лікування важкохворих пацієнтів ВООЗ.

Що ще відомо про антиковідні препарати?

Дивіться у відео.

Нагадаємо раніше ми розповідали, коли завершиться пандемія коронавірусу.

Фото: Unsplash

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