Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
УКР
УКР
ICTV / Ранок / 5 рівнів карантину. Як у Південній Кореї борються з коронавірусом / 30.01.2021 11:00
30.01.2021 11:00
Поділитися

5 рівнів карантину. Як у Південній Кореї борються з коронавірусом


Український емігрант про особливості пандемії у Південній Кореї. 

Володимир мешкає в Республіці Корея вже 13 років.

Чоловік розповість, як ця країна переживає коронавірусну епоху.

Чому жителям країни неможна збиратися в компанії понад 5 людей, зокрема і у власних квартирах?

Чому корейці навіть сміття виносять в масках? І як нелегали безкоштовно здають тести на ковід?

Рівні карантину 

Станом на 19 січня загальна кількість інфікованих в Республіці Корея складає трохи більше 73 тисяч людей на кількість населення понад 51 мільйон.

Для порівняння Україна на цю ж дату подає цифру – понад 1,2 млн інфікованих, при тому, що населення в нас значно менше.

І хоч в Кореї ситуація далеко не з гірших – країна навіть не думає розслаблятися.

Наприкінці літа корейський уряд розробив 5 рівнів карантину.

Перший рівень майже нічим не відрізняється від звичного життя, лише потрібно носити маски. Рівень 1,5 також більш-менш вільний, рівень 2 вже має деякі заборони. Наприклад, збиратися в ресторані великими групами більше, ніж сто людей. Є обмеження на кількість людей, які приходять на весілля або  похорон, – ділиться Володимир.

Також по темі: Посткоронавірусна епоха: як пандемія COVID-19 змінила наш світ Коли скінчиться пандемія коронавірусу: невтішний прогноз Пандемія в Еквадорі: як паспорт допомагає дотримуватись карантину

Яка ситуація зараз?

Нині в країні діє карантин рівня 2,5.

Людям заборонено збиратися в компанії понад 50 людей.

Однак наприкінці грудня влада країни зменшила цю цифру в десять разів.

Є спеціальна заборона на зібрання більше, ніж 5 людей в одному місці. Це може бути або власна квартира,  або ресторан, – розповідає Володимир.

Які ще заборони діють у Південній Кореї?

Дивіться у відео.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, що Європа вводить паспорт вакцинації.

Фото: Unsplash 

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Теги: коронавірус, Південна Корея
30.01.2021 11:00



Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ
Загрузка...

Ведучі каналу

Дивіться на ICTV

Зареєструйтесь

Увійти, використавши ваші дані

Забули пароль?

Відновлення паролю

Увійти через соц. мережу

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати