5 рівнів карантину. Як у Південній Кореї борються з коронавірусом

Український емігрант про особливості пандемії у Південній Кореї.

Володимир мешкає в Республіці Корея вже 13 років.

Чоловік розповість, як ця країна переживає коронавірусну епоху.

Чому жителям країни неможна збиратися в компанії понад 5 людей, зокрема і у власних квартирах?

Чому корейці навіть сміття виносять в масках? І як нелегали безкоштовно здають тести на ковід?

Рівні карантину

Станом на 19 січня загальна кількість інфікованих в Республіці Корея складає трохи більше 73 тисяч людей на кількість населення понад 51 мільйон.

Для порівняння Україна на цю ж дату подає цифру – понад 1,2 млн інфікованих, при тому, що населення в нас значно менше.

І хоч в Кореї ситуація далеко не з гірших – країна навіть не думає розслаблятися.

Наприкінці літа корейський уряд розробив 5 рівнів карантину.

Перший рівень майже нічим не відрізняється від звичного життя, лише потрібно носити маски. Рівень 1,5 також більш-менш вільний, рівень 2 вже має деякі заборони. Наприклад, збиратися в ресторані великими групами більше, ніж сто людей. Є обмеження на кількість людей, які приходять на весілля або похорон, – ділиться Володимир.

Яка ситуація зараз?

Нині в країні діє карантин рівня 2,5.

Людям заборонено збиратися в компанії понад 50 людей.

Однак наприкінці грудня влада країни зменшила цю цифру в десять разів.

Є спеціальна заборона на зібрання більше, ніж 5 людей в одному місці. Це може бути або власна квартира, або ресторан, – розповідає Володимир.

Які ще заборони діють у Південній Кореї?

Дивіться у відео.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, що Європа вводить паспорт вакцинації.

Фото: Unsplash

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