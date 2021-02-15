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ICTV / Ранок / Головна “скеля” Голлівуду. Найкращі фільми з Двейном Джонсоном / 15.02.2021 18:00
15.02.2021 18:00
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Головна “скеля” Голлівуду. Найкращі фільми з Двейном Джонсоном


Двейн Джонсон – підбірка найкращих фільмів із актором.

Любиш пригодницьке кіно, динамічні бойовики та комедії?

Тоді тобі точно потрібно познайомитися з творчістю Двейна Джонсона, якого в голлівудських колах називають «Скелею».

Ранок у Великому Місті зібрав найкращі стрічки з актором.

Вибери найцікавішу і проведи вечір із користю.

Найкращі фільми з Двейном Джонсоном

Джуманджі: Поклик джунглів (2017)

Американська стрічка режисера Джейка Кездена.

Пригодницький фільм з елементами комедії та бойовика.

Сюжет: школярів Спенсера, Ентоні «Фріджа» Джонсона, Бетані і Марту карають за погану поведінку й змушують розбирати речі в старій шкільній коморі.

Спенсер виявляє консоль для гри «Джуманджі».

Від нудьги підлітки вирішують порозважатися.

Вони повинні вибрати одного з п’яти гравців.

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Але одна з позицій виявляється зайнятою, тому школярям лишається чотири варіанти.

Після того, як підлітки зробили свій вибір, гра затягує їх в інший вимір.

Вони опиняються в джунглях у тілах аватарів, яких самі і вибрали.

Форсаж 5: Пограбування в Ріо (2011)

П’ята частина легендарної франшизи про команду благородних грабіжників і віртуозних стрітрейсерів, для яких пригоди – сенс життя.

Сюжет: колишній поліцейський з Лос-Анджелеса і за сумісництвом агент ФБР Браян О’Коннор допомагає своїй пасії Мії Торетто звільнити із в’язниці її родича Домініка.

Затія виявилася успішною і молоді люди приїжджають в Ріо-де-Жанейро.

Але удача супроводжувала героїв недовго: вони виявляють, що потрапили в хитру пастку.

Щоб знову знайти свободу, Брайану і Домініку доведеться виконати найнебезпечніше завдання.

Вони розуміють, що не впораються самі, тому збирають команду стрітрейсерів.

Щоб врятувати своє життя, Домінік і його команда повинні обхитрити корумпованого підприємця Ернана Рейса.

Однак він – не єдина їхня перешкода.

Зухвальців переслідує федеральний агент Люк Хоббс (персонаж Двейна Джонсона).

А ця людина завжди досягає своєї мети…

Скарб Амазонки (2003)

Пригодницька комедія режисера Пітера Берга.

Сюжет: Бек – професіонал із вибивання боргів.

Одного разу він отримує завдання повернути Тревіса – сина кримінального авторитета.

За виконання цього доручення він повинен отримати пристойну грошову винагороду, яка дозволить йому вийти на пенсію і відкрити невеликий ресторанчик.

Вся проблема полягає в тому, що синок втік аж надто далеко і тепер живе десь у нетрях Амазонки.

Але розшукати Тревіса – це тільки половина справи…

Півтора шпигуна (2016)

Коктейль комедії та бойовика від режисера та сценариста Росона Маршала Тербера.

Сюжет: агент ЦРУ Боб Стоун приїжджає до свого містечка на зустріч випускників.

Там він зустрічає свого однокласника Келвіна.

Колись чоловік був зіркою школи, а тепер став непримітним бухгалтером.

Келвін сумує за часами своєї популярності.

Однак у нього з’являється шанс втілити задумане.

Адже разом із Бобом Стоуном вони вплутуються в халепу, яка виявляється дуже небезпечною.

Хмарочос (2018)

Бойовик з елементами кримінальної драми режисера Роусона Маршалла Тьорбера.

Сюжет: в одному з китайських хмарочосів починається пожежа.

Вся провина лягає на Вілла Форда.

Він – колишній спецагент ФБР, а тепер експерт з безпеки висотних будівель.

Форд переховується.

У бігах він має довести свою невинуватість і дізнатися ім’я справжнього злочинця.

До того ж чоловік повинен врятувати свою сім’ю.

Рідні Форда опинилися у пастці.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про найкращі фільми з Джорджом Клуні.

Фото: IMDb

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Теги: актори, бойовики, Дуейн Джонсон, кіно, комедія, пригоди
15.02.2021 18:00



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