Ізраїль переміг коронавірус? Як йому це вдалося і чого варто повчитися Україні

Успішна боротьба Ізраїлю з коронавірусом.

Ізраїль — перша країна в світі, що “виходить з корони”, — днями заявив прем’єр-міністр Біньямін Нетаньяху.

І хоча з епідемією коронавірусу ще не покінчено, Ізраїль впевнено рухається до її подолання.

Завдяки яким заходам країна ефективно долає коронавірус?

І чому варто було б повчитися Україні?

Комплексний підхід

Ізраїльський лікар Борис Бриль каже:

Ізраїлю вдається боротися з коронавірусом ефективно завдяки комплексному підходу.

Окрім вакцинації, не обійшлося без вчасного запровадження жорстких карантинних обмежень та відповідальності перед законом для ковід-дисидентів.

Імунізація населення

Станом на 8 березня щеплення пфайзерівською антиковідною вакциною отримали щонайменше 5 мільйонів ізраїльтян, тобто більше половини населення країни!

До імунізації населення від коронавірусу в Ізраїлі готувалися заздалегідь.

Уряд домовився із розробниками вакцини Pfizer-BioNTech про безперебійне постачання препарату в обмін на дані щодо масової імунізації в Ізраїлі.

В інтерв’ю Financial Times міністр охорони здоров’я Ізраїлю Йоель Едельштейн пояснив, що ця інформація потрібна розробникам, адже може стати зокрема рекламою антиковідної вакцини.

Результати імунізації від коронавірусу в Ізраїлі говорять самі за себе і підтверджують — без вакцинації вірус не подолати.

Вакцинація від коронавірусу в Ізраїлі добровільна, тим не менше, населення вакцинується.

То невже в Ізраїлі немає антивакцинаторів?

Звісно є.

Просто з ними активно борються.

Жителька Ізраїлю Катерина Файнгольд розповідає, що влада на офіційному рівні блокує спільноти у Facebook, які закликають не вакцинуватися.

За дезінформацію та поширення фейків про COVID-19 в Ізраїлі можуть покарати не лише пересічних громадян, а й лікарів.

Інформаційна кампанія

Масштабна інформаційна кампанія на підтримку вакцинації від COVID-19 та загальна обізнаність як лікарів, так і населення — ще одна складова успіху Ізраїля у боротьбі з коронавірусом.

І справа не лише в тому, що першими на камери провакцинувалися ізраїльський прем’єр-міністр, президент та начальник Генштабу армії оборони.

Катерина Файнгольд каже:

Чому людий вакцинуються? Бо вони довыряють медицині. Практично щодня в ефірі виходять лікарі, які розповідають про статистику та щеплення.

Про самопочуття після вакцинації, а також про документи, які видають імунізованому населенню, дивіться у відео.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як записатися на вакцинацію від коронавірусу.

Фото: Pexels

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