Ізраїль переміг коронавірус? Як йому це вдалося і чого варто повчитися Україні

Успішна боротьба Ізраїлю з коронавірусом.
Ізраїль — перша країна в світі, що “виходить з корони”, — днями заявив прем’єр-міністр Біньямін Нетаньяху.
І хоча з епідемією коронавірусу ще не покінчено, Ізраїль впевнено рухається до її подолання.
Завдяки яким заходам країна ефективно долає коронавірус?
І чому варто було б повчитися Україні?
Комплексний підхід
Ізраїльський лікар Борис Бриль каже:
Ізраїлю вдається боротися з коронавірусом ефективно завдяки комплексному підходу.
Окрім вакцинації, не обійшлося без вчасного запровадження жорстких карантинних обмежень та відповідальності перед законом для ковід-дисидентів.
Імунізація населення
Станом на 8 березня щеплення пфайзерівською антиковідною вакциною отримали щонайменше 5 мільйонів ізраїльтян, тобто більше половини населення країни!
До імунізації населення від коронавірусу в Ізраїлі готувалися заздалегідь.Також по темі: Що приховує "індійська" вакцина від коронавірусу Носять по дві маски? Як Чехія бореться з коронавірусом Вакцинація в Україні стартувала. Кого і чим будуть прищеплювати?
Уряд домовився із розробниками вакцини Pfizer-BioNTech про безперебійне постачання препарату в обмін на дані щодо масової імунізації в Ізраїлі.
В інтерв’ю Financial Times міністр охорони здоров’я Ізраїлю Йоель Едельштейн пояснив, що ця інформація потрібна розробникам, адже може стати зокрема рекламою антиковідної вакцини.
Результати імунізації від коронавірусу в Ізраїлі говорять самі за себе і підтверджують — без вакцинації вірус не подолати.
Вакцинація від коронавірусу в Ізраїлі добровільна, тим не менше, населення вакцинується.
То невже в Ізраїлі немає антивакцинаторів?
Звісно є.
Просто з ними активно борються.
Жителька Ізраїлю Катерина Файнгольд розповідає, що влада на офіційному рівні блокує спільноти у Facebook, які закликають не вакцинуватися.
За дезінформацію та поширення фейків про COVID-19 в Ізраїлі можуть покарати не лише пересічних громадян, а й лікарів.
Інформаційна кампанія
Масштабна інформаційна кампанія на підтримку вакцинації від COVID-19 та загальна обізнаність як лікарів, так і населення — ще одна складова успіху Ізраїля у боротьбі з коронавірусом.
І справа не лише в тому, що першими на камери провакцинувалися ізраїльський прем’єр-міністр, президент та начальник Генштабу армії оборони.
Катерина Файнгольд каже:
Чому людий вакцинуються? Бо вони довыряють медицині. Практично щодня в ефірі виходять лікарі, які розповідають про статистику та щеплення.
Про самопочуття після вакцинації, а також про документи, які видають імунізованому населенню, дивіться у відео.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як записатися на вакцинацію від коронавірусу.
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