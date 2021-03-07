Класичні, бананові, шоколадні: рецепти сирників на будь-який смак

Як приготувати сирники?

Ранок у Великому Місті зібрав смачні рецепти, серед яких ти точно обереш щось собі до смаку.

Класичні сирники

Інгредієнти

Творог – 720 г.

Цукор – 820 г.

Манна крупа – 65 г.

Яйце – 1 шт.

Стручок або пакетик ванілі – 1 шт.

Приготування

Перетри сир через сито. В окремій ємності з’єднай яйце з цукром – і додай суміш до сиру. Додай ваніль і манку, усе добре перемішай. Сформуй акуратні сирники, притруси їх борошном з усіх боків. Обсмаж на олії до золотистого кольору (приблизно по 2-3 хвилини з кожної сторони).

Бананові сирники

Інгредієнти

Сир – 300 г.

Банани – 100 г.

Яйця – 1 шт.

Мигдальне борошно – 6-7 ст.л.

Ванілін – пів пакетика

Сіль – щіпка

Приготування

Збий яйце в піну міксером або вінчиком. Розімни банан і додай до яйця. Туди ж вмішай і решту інгредієнтів. Ретельно перемішай до однорідного стану. Якщо необхідно – додай ще борошна, поки тісто не стане пластичним. Дай настоятися 5 хвилин, після цього – сформуй сирники. Обсмажуй на кокосовій олії. Подавай зі сметаною та ягодами.

Кокосові сирники

Інгредієнти

Сир – 400 г.

Яйцо – 1 шт.

Кокосова стружка – 50 г.

Цукор – 1 ст.л.

Крохмаль – 1 ст.л.

⠀ Приготування

Розімни сир виделкою, додай яйце та ретельно перемішай до однорідності. Всип крохмаль та кокосову стружку, перемішай ще раз. Сформуй сирники та смаж їх на середньому вогні під кришкою по 3-5 хвилин з кожного боку.

Сирники з арахісовою пастою

Інгредієнти

Творог – 700 г.

Яйце – 1 шт.

Борошно – 50 г.

Арахісова паста – за смаком

⠀ Приготування

Змішай усі інгредієнти, окрім арахісової пасти. Сформуй кульку, розріж її навпіл, між половинкою поклади чайну ложку арахісової пасти. Добре розігрій сковороду, додай кілька крапель оливкової олії, виклади сирники та смаж під кришкою до готовності.

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Фото: Рixabay

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