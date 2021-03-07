Класичні, бананові, шоколадні: рецепти сирників на будь-який смак

Як приготувати сирники?
Ранок у Великому Місті зібрав смачні рецепти, серед яких ти точно обереш щось собі до смаку.
Класичні сирники
Інгредієнти
- Творог – 720 г.
- Цукор – 820 г.
- Манна крупа – 65 г.
- Яйце – 1 шт.
- Стручок або пакетик ванілі – 1 шт.
Приготування
- Перетри сир через сито.
- В окремій ємності з’єднай яйце з цукром – і додай суміш до сиру.
- Додай ваніль і манку, усе добре перемішай.
- Сформуй акуратні сирники, притруси їх борошном з усіх боків.
- Обсмаж на олії до золотистого кольору (приблизно по 2-3 хвилини з кожної сторони).
Бананові сирники
Інгредієнти
- Сир – 300 г.
- Банани – 100 г.
- Яйця – 1 шт.
- Мигдальне борошно – 6-7 ст.л.
- Ванілін – пів пакетика
- Сіль – щіпка
Приготування
- Збий яйце в піну міксером або вінчиком.
- Розімни банан і додай до яйця. Туди ж вмішай і решту інгредієнтів.
- Ретельно перемішай до однорідного стану. Якщо необхідно – додай ще борошна, поки тісто не стане пластичним.
- Дай настоятися 5 хвилин, після цього – сформуй сирники.
- Обсмажуй на кокосовій олії.
- Подавай зі сметаною та ягодами.
Кокосові сирники
Інгредієнти
- Сир – 400 г.
- Яйцо – 1 шт.
- Кокосова стружка – 50 г.
- Цукор – 1 ст.л.
- Крохмаль – 1 ст.л.
⠀ Приготування
- Розімни сир виделкою, додай яйце та ретельно перемішай до однорідності.
- Всип крохмаль та кокосову стружку, перемішай ще раз.
- Сформуй сирники та смаж їх на середньому вогні під кришкою по 3-5 хвилин з кожного боку.
Сирники з арахісовою пастою
Інгредієнти
- Творог – 700 г.
- Яйце – 1 шт.
- Борошно – 50 г.
- Арахісова паста – за смаком
⠀ Приготування
- Змішай усі інгредієнти, окрім арахісової пасти.
- Сформуй кульку, розріж її навпіл, між половинкою поклади чайну ложку арахісової пасти.
- Добре розігрій сковороду, додай кілька крапель оливкової олії, виклади сирники та смаж під кришкою до готовності.
Шоколадні сирники – відео рецепт
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Фото: Рixabay