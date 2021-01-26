Домашня гранола: рецепти швидкого сніданку

Якщо ти один з тих, хто забуває поснідати зранку, бо постійно поспішаєш або тобі лінь довго стояти біля плити після підйому, то цей сніданок точно для тебе.

Ранок у Великому Місті зібрав найпоширеніші рецепти граноли, яку можна приготувати вдома.

Гранола є однією з страв правильного харчування.

Це різновид сухих сніданків на основі вівсяних пластівців з горіхами та медом.

Просто заливаєш готову суміш вівсяних пластівців молоком чи йогуртом і сніданок готовий, для цього потрібно менше хвилини. Швидко, корисно та смачно.

Чим корисний цей сніданок?

Гранола має здатність знижувати рівень холестерину, регулювати травлення, допомагає скинути вагу, поліпшує роботу серця, насичує енергією.

Споживання граноли також допомагає знизити кров’яний тиск, підвищує розумову активність, поліпшує стан шкіри.

І це лише короткий список того, на що впливає гранола.

Ось кілька рецептів.

1 Гранола з горіхами та медом

Інгредієнти:

200 грам вівсяних пластівців

3 ст ложки меду

50 грам кеш’ю

50 грам фундуку

50 грам грецьких горіхів

Приготування:

Мед розтопити, якщо мед рідкий, то можна пропустити цей крок.

Перемішати горіхи, вівсяні пластівці та мед. Поставити в розігріту до 180 духову піч на 10 хв. Спостерігати, щоб не пригоріла та помішувати за необхідності. За бажанням можна додати шматочки чорного шоколаду. Пересипати в ємність для зберігання і готово.

Можна заливати молоком або йогуртом і сніданок готовий.

2 Гранола з ягодами

Інгредієнти:

250 грам вівсяних пластівців

4 ст ложки меду

3/4 стакана кокосової стружки

50 грам горіхів (на ваш вибір)

1 стакан ягід (на ваш вибір: родзинки, сушена вишня, ягоди годжі, шипшина)

Спосіб приготування:

Мед розтопити, якщо мед рідкий, то можна пропустити цей крок.

Перемішати інгредієнти з медом та поставити в розігріту до 180 духову піч на 10 хв. Спостерігати, щоб не пригоріла та помішувати за необхідності. Пересипати в ємність для зберігання і готово.

Можна заливати молоком або йогуртом і сніданок готовий.

3 Гранола з бананами та шоколадом

Інгредієнти:

200 грам вівсяних пластівців

50 грам шоколаду

50 грам сушених бананів

50 грам грецьких горіхів

4 ст ложки меду

Спосіб приготування:

Мед розтопити, якщо мед рідкий, то можна пропустити цей крок.

Перемішати інгредієнти (крім шоколаду) з медом та поставити в розігріту до 180 духову піч на 10 хв. Спостерігати, щоб не пригоріла та помішувати за необхідності. Почекати, поки охолоне додати подріблений шоколад, пересипати в ємність для зберігання і готово.

Можна заливати молоком або йогуртом і сніданок готовий.

Нагадуємо, що раніше ми розповідали з чого розпочати правильне харчування.

Богдана Макалюк

Фото: Unsplash

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.