Чому не виходить бісквіт: основні помилки та ідеальний рецепт

Якщо ти тільки знайомишся з випічкою, то запам’ятай просту істину: бісквіт — це основа всіх основ!

Будь-який пекар і навіть твоя бабуся підтвердять наші слова.

Адже бісквітне тісто так вдало поглинає смак начинки, що є просто ідеальною базою для тортів, кексів чи рулетів.

А якщо він ще й правильно приготований, то буквально тане у роті, піднімаючи тебе на сьоме небо.

Твої бісквіти падають, пригорають або залишаються вологими всередині? Отже, ти допускаєш поширені помилки.

Їх можна легко уникнути і спекти найсмачніше творіння у твоєму житті! Як — читай у матеріалі Ранку у Великому Місті.

Основні помилки у випіканні бісквіту

Приготування інгредієнтів

Перед тим, як взятися до випічки, ми все маємо ретельно підготувати.

Тож не нехтуй цим етапом.

Якщо погано збити яйця або неакуратно перемішати тісто, то не варто очікувати ідеального результату.

Так твій бісквіт просто не підніметься.

Тож добре вимішай тісто, щоб не лишалося смужок борошна. До речі, не треба, щоб воно “стояло”, відразу заливай у форму.

Температура духовки

Ще один доволі ключовий процес, який повпливає на тісто випічки.

Якщо духовка надто холодна, то бісквіт не підніметься.

Якщо — надто гаряча, навпаки ж — згорить.

До речі, бісквіт може підгоріти також, якщо форму розмістити надто високо.

Тривалість випікання

На цьому етапі пошук балансу, як ніколи раніше, актуальний.

Якщо перетримати тісто в духовці, то бісквіт буде кришитися або й розвалиться.

Протилежний випадок теж не звучить надто привабливо.

Ну, звісно, якщо ти не полюбляєш вологе та гливке тісто.

Нетерплячість

Ми знаємо, як сильно ти вже хочеш скуштувати своє творіння, але зачекай.

Не слід відкривати дверцята духовки протягом приготування бісквіту.

Слідкуй за його звабливим процесом випікання лише через віконечко!

Бо після потрапляння холодного повітря у духовку, тісто раптово впаде.

Ідеальний бісквіт: простий рецепт

Тепер, коли ти знаєш про усі свої попередні помилки, без хвилювання приступай до приємного процесу випікання.

Ось рецепт із 4 інгредієнтів, який зможе приготувати кожен.

Інгредієнти:

яйця — 6 шт.;

цукор — 210 грамів;

борошно — 1 склянка або 130 г;

розпушувач — 1/2 ч. л.

Приготування:

1. Розігрій духовку до 180 градусів. Підготуй дві форми для випічки з пергаментом, але змазувати його не потрібно.

2. Почни збивати яйця. Вони обов’язково повинні бути кімнатної температури. Після 1-2 хвилин збивання міксером поступово додай весь цукор та збивай ще 8-10 хвилин. Маса повинна бути густою та збільшитись у розмірах. Не шкодуй на це часу, адже саме від цього процесу залежить, яким буде твій бісквіт.

3. Змішай борошно та розпушувач. Додай трьома частинами борошно до яєчної суміші – вимішуй не дуже енергійно, щоб не пошкодити структуру. Мішай до тих пір, поки мука не розчиниться і на тісті не буде борошняних полос. Попередньо муку потрібно просіяти, інакше будуть грудочки.

4. Розділи тісто на дві частини. Виклади його у форми для запікання та постав у нагріту духовку. Випікай 25-30 хвилин, твоє творіння зверху має стати золотисто-коричневого кольору. Коли бісквіт буде готовий – дістань його з духовки, пройдися по краях силіконовою лопаткою та переверни його на решітку, щоб дістати. Якщо ти плануєш розрізати випічку – дочекайся поки він повністю вистигне.

Ось і все. Можеш готувати начинку або їсти без неї — смачно бути в обох випадках.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як приготувати смачні кекси у мікрохвильовці.

Головне фото: Pexels

Софія Сукач

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