Носять по дві маски? Як Чехія бореться з коронавірусом

Українець про карантин у Чехії.
Чехія, як і весь світ, переживає непрості коронавірусні часи.
Українець Денис розкаже, як ця країна бореться з пандемією.
На які хитрощі йдуть місцеві спортклуби, аби працювати в умовах жорстокого карантину?
Чому для в’їзду до Чехії треба здати аж два тести на коронавірус?Також по темі: 5 рівнів карантину. Як у Південній Кореї борються з коронавірусом Жорсткий карантин та безкоштовні ліки: як Туреччина бореться з коронавірусом Жорсткий карантин у Еквадорі: чому людей годинами тримають в аеропорту
Найжорсткіший рівень карантину
Чехії чехам не позаздриш. В країнї запроваджений п’ятий, найжорсткіший рівень карантину.
Діє комендантська година, працює лише те, що не може не працювати – аптеки, супермаркети.
Громадські спортзали та фітнес-центри через пандемію теж опинилися під замком.
Однак деякі з них цей замок відчиняють попри заборону.
Різні спортивні клуби, наприклад, працюють підпільно. В Чехії багато гір. Ввели закон, що членам гірсько-лижних клубів можна кататися на лижах, всім іншим – ні, тому всі ці гірсько-лижні клуби почали всіх приймати до своїх лав і таким чином обходити обмеження, – розповідає Денис.
Складні умови в’їзду
Умови для в’їзду стали ще жорсткішими, каже українець.
По-перше, іноземців впускають в країну лише з поважної причини (робота/навчання/візит до родичів).
По-друге, одним тестом вже не обійдешся.
При в’їзді треба здати не один, а два тести. Другий – через 5 днів після першого. Навіть якщо другий тест негативний, треба ще п’ять днів носити распіратор ФФП2. Тільки після того можна носити звичайну маску і вже бути вільним, – пояснює хлопець.
Чому жителі країни повинні одягати аж дві маски в громадських місцях?
Дивіться у відео.
Нагадаємо, раніше ми розповідали проте, як в Чехії відкривають додаткові госпіталі.
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