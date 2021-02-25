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ICTV / Ранок / Носять по дві маски? Як Чехія бореться з коронавірусом / 25.02.2021 19:15
25.02.2021 19:15
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Носять по дві маски? Як Чехія бореться з коронавірусом


Українець про карантин у Чехії. 

Чехія, як і весь світ, переживає непрості коронавірусні часи.

Українець Денис розкаже, як ця країна бореться з пандемією.

На які хитрощі йдуть місцеві спортклуби, аби працювати в умовах жорстокого карантину?

Чому для в’їзду до Чехії треба здати аж два тести на коронавірус?

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Найжорсткіший рівень карантину

Чехії чехам не позаздриш. В країнї запроваджений п’ятий, найжорсткіший рівень карантину.

Діє комендантська година, працює лише те, що не може не працювати – аптеки, супермаркети.

Громадські спортзали та фітнес-центри через пандемію теж опинилися під замком.

Однак деякі з них цей замок відчиняють попри заборону.

Різні спортивні клуби, наприклад, працюють підпільно. В Чехії багато гір. Ввели закон, що членам гірсько-лижних клубів можна кататися на лижах, всім іншим – ні, тому всі ці гірсько-лижні клуби почали всіх приймати до своїх лав і таким чином обходити обмеження, – розповідає Денис.

Складні умови в’їзду 

Умови для в’їзду стали ще жорсткішими, каже українець.

По-перше, іноземців впускають в країну лише з поважної причини (робота/навчання/візит до родичів).

По-друге, одним тестом вже не обійдешся.

При в’їзді треба здати не один, а два тести. Другий – через 5 днів після першого. Навіть якщо другий тест негативний, треба ще п’ять днів носити распіратор ФФП2. Тільки після того можна носити звичайну маску і вже бути вільним, – пояснює хлопець.

Чому жителі країни повинні одягати аж дві маски в громадських місцях?

Дивіться у відео.

Нагадаємо, раніше ми розповідали проте, як в Чехії відкривають додаткові госпіталі.

Фото: Unsplash

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Теги: карантин, коронавірус, пандемія, Чехія
25.02.2021 19:15



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