Торговельні центри стали госпіталями? Як Чехія бореться з коронавірусом

Український емігрант про коронавірус у Чехії.
Денис вже декілька місяців живе в Чехії.
Приїхав до країни в дуже складні часи, коли кількість нових випадків зараження коронавірусом били усі рекорди.
Денис розповість, як COVID-19 змінив ритм життя чехів.
5 рівнів карантину
Якщо порівнювати офіційну коронавірусну статистику України та Чехії, то чехам пощастило менше.
На населення трохи менше 11 мільйонів у країні – понад 1 мільйон 100 тисяч інфікованих за весь час.
У нас приблизно на 200 тисяч більше, але ж населення України теж більше – аж вчетверо.
Денис каже, що чеська влада розуміє всю серйозність ситуації, тому обмеження ввела відповідні.
У Чехії є 5 рівнів обмежень під час коронавірусу. Коли я сюди приїхав, був четвертий, потім третій, знову четвертий, а зараз п’ятий. На п’ятому рівні вводиться комендантська година, не можна виходити з дому після дев’ятої вечора. На четвертому заборонено покидати дім після одинадцятої вечора до п’ятої ранку, – розповідає хлопець.
Наразі в країні діє п’ятий, найжорсткіший рівень карантину.
Майже нічого не працює, окрім продуктових магазинів та аптек.
Люди не збираються в компанії більше двох, принаймні є така вимога, а до школи ходять лише учні молодших класів.
Перехід з одного рівня карантину на інший залежить від кількості нових випадків зараження.
ТРЦ переобладнали в госпіталі
Денис каже, що з моменту його переїзду до Чехії рівні карантину постійно змінюються.
Найскладніший період країна пережила в жовтні та листопаді 2020.
Було 15 тисяч нових випадків на день при населенні у 10 мільйонів. Почали вводити жорсткі обмеження. В Україні у цей же час фіксували 5-6 тисяч заражень щодня, – каже Денис.
Восени країна потерпала від коронавірусу.
Місць в лікарнях катастрофічно не вистачало.
Влада Чехії викручувалася, як могла.
Довелося переобладнати торговельні центри на госпіталі, будувати нові польові госпіталі.
Статистика летальних випадків була ще більш невтішною, ніж статистика нових заражених.
В один із осінніх пікових тижнів Чехія стала світовим лідером за смертністю від COVID-19 за показником кількості померлих на 100 тисяч населення.Також по темі: Статистика бреше? Якою є реальна смертність від коронавірусу в Росії Чи варто боятися щеплень від коронавірусу: міфи і правда про вакцини Спрей та пігулки: вакцини від коронавірусу, про які ви не чули
Як Чехія бореться із карантином зараз?
Дивіться у відео.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, чи потрібні дітям щеплення від коронавірусу.
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