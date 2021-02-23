Торговельні центри стали госпіталями? Як Чехія бореться з коронавірусом

Український емігрант про коронавірус у Чехії.

Денис вже декілька місяців живе в Чехії.

Приїхав до країни в дуже складні часи, коли кількість нових випадків зараження коронавірусом били усі рекорди.

Денис розповість, як COVID-19 змінив ритм життя чехів.

5 рівнів карантину

Якщо порівнювати офіційну коронавірусну статистику України та Чехії, то чехам пощастило менше.

На населення трохи менше 11 мільйонів у країні – понад 1 мільйон 100 тисяч інфікованих за весь час.

У нас приблизно на 200 тисяч більше, але ж населення України теж більше – аж вчетверо.

Денис каже, що чеська влада розуміє всю серйозність ситуації, тому обмеження ввела відповідні.

У Чехії є 5 рівнів обмежень під час коронавірусу. Коли я сюди приїхав, був четвертий, потім третій, знову четвертий, а зараз п’ятий. На п’ятому рівні вводиться комендантська година, не можна виходити з дому після дев’ятої вечора. На четвертому заборонено покидати дім після одинадцятої вечора до п’ятої ранку, – розповідає хлопець.

Наразі в країні діє п’ятий, найжорсткіший рівень карантину.

Майже нічого не працює, окрім продуктових магазинів та аптек.

Люди не збираються в компанії більше двох, принаймні є така вимога, а до школи ходять лише учні молодших класів.

Перехід з одного рівня карантину на інший залежить від кількості нових випадків зараження.

ТРЦ переобладнали в госпіталі

Денис каже, що з моменту його переїзду до Чехії рівні карантину постійно змінюються.

Найскладніший період країна пережила в жовтні та листопаді 2020.

Було 15 тисяч нових випадків на день при населенні у 10 мільйонів. Почали вводити жорсткі обмеження. В Україні у цей же час фіксували 5-6 тисяч заражень щодня, – каже Денис.

Восени країна потерпала від коронавірусу.

Місць в лікарнях катастрофічно не вистачало.

Влада Чехії викручувалася, як могла.

Довелося переобладнати торговельні центри на госпіталі, будувати нові польові госпіталі.

Статистика летальних випадків була ще більш невтішною, ніж статистика нових заражених.

В один із осінніх пікових тижнів Чехія стала світовим лідером за смертністю від COVID-19 за показником кількості померлих на 100 тисяч населення.

Як Чехія бореться із карантином зараз?

Дивіться у відео.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чи потрібні дітям щеплення від коронавірусу.

Фото: Pexels

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