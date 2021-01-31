Туристичний бізнес на межі краху? Як Південна Корея переживає коронакризу

Український емігрант про те, як Південна Корея переживає пандемію.

Володимир вже 13 років мешкає в Кореї.

Чоловік розповість, як коронавірус змінив країну.

Свята на карантині

Пандемія залишила жителів Республіки Корея без новорічно-різдвяних свят.

Прикрашені майданчики з ковзанками і фуд-кордами, масові заходи, новорічні традиції – все це опинилося під забороною.

Не дозволяли феєрверків, не можна було збиратися на зустріч першого сонця. Всі пляжі, куди корейці приходять зустрічати сонце нового року, були обнесені спеціальною стрічкою, чергували поліцейські, – розповідає Володимир.

Чи буде Корейський Новий рік?

Попереду в корейців ще одне дуже важливе свято – Корейський Новий рік, який відзначається за місячним календарем.

Цьогоріч він припадає на 12 лютого. Однак і його жителі країни не зможуть відсвяткувати, як годиться.

Володимир каже, що обмеження послабляти не планують.

Свята без святкування – це, звісно, сумно, але не найгірше з того, що зробила пандемія. Володимир каже, що коронавірус просто знищив корейський туризм.

Корея втратила більше, ніж 90 відсотків туристичного потоку від цифри, яка була в 2018 чи 2019 році, – ділиться чоловік.

Як корейський бізнес оговтується після карантину? Чи допомагає йому держава?

Дивіться у відео.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про свята в Еквадорі.

Фото: Unsplash

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