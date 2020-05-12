Вуличні ринки в Південній Кореї: чому там не зважують товари

Південна Корея – країна особливих традицій та сучасних технологій. Український емігрант Володимир розповів про життя за кордоном, а саме про вуличні ринки.

Похід на ринок, як ціла пригода

У Південній Кореї на ринки ходять не лише для того, щоб купити продукти, а й щоб відпочити, поїсти різні страви, випити та зустрітись із друзями.

Туристи теж часті гості вуличних ринків. Зазвичай, сюди вони приходять, щоб скуштувати традиційну корейську їжу.

Екзотика

Азія славиться своєю любов’ю до поїдання різних, незвичних для українського шлунку створінь. Володимир каже, що Корея майже традиційна в цьому сенсі.

Корейський максимум – це личинки шовкопряду. Місцеві жителі варять з них суп або беруть як закуску до пива.

Відсутність зважування

Відмінність корейських ринків від українських у тому, що ціни тут вказуються не за кілограм. Продавці заздалегідь розфасовують товар по пакетах і вказують ціну.

Більше про вуличні ринки в Південній Кореї – дивіться в сюжеті рубрики Емігранти.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про громадський транспорт у Німеччині.

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