Як відреагувати на гомосексуальність своєї дитини – 5 порад

Перше кохання та розкриття сексуальних вподобань — завжди важливий момент у житті, яким буває важко поділитися з рідними. Представники ЛГБТ+ спільноти часто змушені роками приховувати свою орієнтацію через суспільний тиск та страх бути не прийнятими.
Що робити, якщо ваша дитина довірилася вам та розповіла про свою гомосексуальність? Ранок у Великому Місті підготував 5 порад, які допоможуть правильно відреагувати на це й не травмувати вашу дитину.
Відкрийте своє серце до дитини
❌ «Не вигадуй дурниць, це ти американських серіалів передивилася/вся. Це пройде з віком. Звідки ти знаєш, у тебе ж ще не було стосунків?» ❌
Ніхто не хоче ділитися своїми почуттями з людиною, якій не довіряє. Будьте щирими та терплячими.
Пам’ятайте, що вашій дитині набагато важче впоратися з емоціями, ніж вам, адже коли люди відкриваються близьким щодо своєї орієнтації, виникає страх, що батьки не зрозуміють.
Поговоріть з дитиною віч-на-віч, це створить більш комфортну атмосферу та налаштує вас на відверту розмову. Будьте відкритими до діалогу.Також по темі: Рікі Мартін підірвав мережу поцілунком зі своїм коханим Як позбутися комплексів і полюбити себе: поради психолога У любові й без психологічних травм: книги про виховання, які варто прочитати усім батькам
Слухайте і не перебивайте
❌ «І давно в тебе це? А як ти про це дізналася\вся? А в тебе вже є партнер? А хто ще знає про це?» ❌
Під час того, як з вами діляться своєю історією, слухайте мовчки й не намагайтеся уточнювати, перебивати, говорити про свої враження.
Це перетворить розмову на психологічний пресинг, а дитина просто закриється в собі й більше не захоче говорити.
Вона сама розкаже все, що вважає за потрібне, а ви просто слухайте.
Не думайте, що ви знаєте, як краще для дитини
❌ «Ми ж батьки, ми краще знаємо, в нас більше життєвого досвіду, а ти ж ще зовсім не розумієш, що тобі потрібно» ❌
Варто зрозуміти, що дитина — не копія батьків. Кожен має право сам вирішувати, як жити та кого любити.
Ніхто не може втручатися в особисте життя інших, навіть якщо це рідні батьки.
Єдине, що ви можете зробити — це прийняти вибір свого чада.
Підтримка та любов – основа всього
❌ «Чому це трапилося саме з тобою? Що скажуть наші сусіди? Ти хочеш осоромити всю сім’ю?» ❌
Ніхто не зобов’язаний підлаштовуватися під стереотипні норми.
Найімовірніше, ваша дитина і так постійно відчуває пресинг з боку соціуму, адже, на жаль, наше суспільство досі не визнає іншої любови, окрім тої, що між жінкою і чоловіком, і тисне на всіх, хто «не такий, як інші».
Бути собою й не соромитися цього, триматися на людях за руки з партнером, вступати в шлюб, всиновлювати дітей, не приховувати свою орієнтацію від близьких — це найпростіші речі, які є часто недоступними для представників ЛГБТ+ спільноти.
У таких умовах єдине, чого шукає ваша дитина у вас — це батьківської любови, підтримки та розуміння.
Запитайте, чого очікує дитина від вас
❌ «І що я маю тепер зробити? Краще б я цього не знала/в» ❌
Є багато питань, які ви можете поставити своїй дитині, щоб визначити, яка саме підтримка їй потрібна зараз.
Чи готова вона розповісти це комусь ще з вашої родини, чи поки хоче зберегти це між вами двома?
Чи вона почувається комфортно, перебуваючи на навчанні чи роботі, чи піддається булінгу й потребує вашої допомоги?
Правильно розставлені очікування щодо поведінки кожної сторони — ключ до порозуміння.
Нагадаємо, Ранок у Великому Місті раніше розповідав про те, що потрібно знати про гомосексуальність та як ставитися до неї.