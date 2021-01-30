Як відреагувати на гомосексуальність своєї дитини – 5 порад

Перше кохання та розкриття сексуальних вподобань — завжди важливий момент у житті, яким буває важко поділитися з рідними. Представники ЛГБТ+ спільноти часто змушені роками приховувати свою орієнтацію через суспільний тиск та страх бути не прийнятими.

Що робити, якщо ваша дитина довірилася вам та розповіла про свою гомосексуальність? Ранок у Великому Місті підготував 5 порад, які допоможуть правильно відреагувати на це й не травмувати вашу дитину.

Відкрийте своє серце до дитини

❌ «Не вигадуй дурниць, це ти американських серіалів передивилася/вся. Це пройде з віком. Звідки ти знаєш, у тебе ж ще не було стосунків?» ❌

Ніхто не хоче ділитися своїми почуттями з людиною, якій не довіряє. Будьте щирими та терплячими.

Пам’ятайте, що вашій дитині набагато важче впоратися з емоціями, ніж вам, адже коли люди відкриваються близьким щодо своєї орієнтації, виникає страх, що батьки не зрозуміють.

Поговоріть з дитиною віч-на-віч, це створить більш комфортну атмосферу та налаштує вас на відверту розмову. Будьте відкритими до діалогу.

Слухайте і не перебивайте

❌ «І давно в тебе це? А як ти про це дізналася\вся? А в тебе вже є партнер? А хто ще знає про це?» ❌

Під час того, як з вами діляться своєю історією, слухайте мовчки й не намагайтеся уточнювати, перебивати, говорити про свої враження.

Це перетворить розмову на психологічний пресинг, а дитина просто закриється в собі й більше не захоче говорити.

Вона сама розкаже все, що вважає за потрібне, а ви просто слухайте.

Не думайте, що ви знаєте, як краще для дитини

❌ «Ми ж батьки, ми краще знаємо, в нас більше життєвого досвіду, а ти ж ще зовсім не розумієш, що тобі потрібно» ❌

Варто зрозуміти, що дитина — не копія батьків. Кожен має право сам вирішувати, як жити та кого любити.

Ніхто не може втручатися в особисте життя інших, навіть якщо це рідні батьки.

Єдине, що ви можете зробити — це прийняти вибір свого чада.

Підтримка та любов – основа всього

❌ «Чому це трапилося саме з тобою? Що скажуть наші сусіди? Ти хочеш осоромити всю сім’ю?» ❌

Ніхто не зобов’язаний підлаштовуватися під стереотипні норми.

Найімовірніше, ваша дитина і так постійно відчуває пресинг з боку соціуму, адже, на жаль, наше суспільство досі не визнає іншої любови, окрім тої, що між жінкою і чоловіком, і тисне на всіх, хто «не такий, як інші».

Бути собою й не соромитися цього, триматися на людях за руки з партнером, вступати в шлюб, всиновлювати дітей, не приховувати свою орієнтацію від близьких — це найпростіші речі, які є часто недоступними для представників ЛГБТ+ спільноти.

У таких умовах єдине, чого шукає ваша дитина у вас — це батьківської любови, підтримки та розуміння.

Запитайте, чого очікує дитина від вас

❌ «І що я маю тепер зробити? Краще б я цього не знала/в» ❌

Є багато питань, які ви можете поставити своїй дитині, щоб визначити, яка саме підтримка їй потрібна зараз.

Чи готова вона розповісти це комусь ще з вашої родини, чи поки хоче зберегти це між вами двома?

Чи вона почувається комфортно, перебуваючи на навчанні чи роботі, чи піддається булінгу й потребує вашої допомоги?

Правильно розставлені очікування щодо поведінки кожної сторони — ключ до порозуміння.

Нагадаємо, Ранок у Великому Місті раніше розповідав про те, що потрібно знати про гомосексуальність та як ставитися до неї.

Олена Яковлєва

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