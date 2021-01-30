Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
УКР
УКР
ICTV / Ранок / Як відреагувати на гомосексуальність своєї дитини – 5 порад / 30.01.2021 09:24
30.01.2021 09:24
Поділитися

Як відреагувати на гомосексуальність своєї дитини – 5 порад


Перше кохання та розкриття сексуальних вподобань — завжди важливий момент у житті, яким буває важко поділитися з рідними. Представники ЛГБТ+ спільноти часто змушені роками приховувати свою орієнтацію через суспільний тиск та страх бути не прийнятими.

Що робити, якщо ваша дитина довірилася вам та розповіла про свою гомосексуальність? Ранок у Великому Місті підготував 5 порад, які допоможуть правильно відреагувати на це й не травмувати вашу дитину.

Відкрийте своє серце до дитини

«Не вигадуй дурниць, це ти американських серіалів передивилася/вся. Це пройде з віком. Звідки ти знаєш, у тебе ж ще не було стосунків?»

Ніхто не хоче ділитися своїми почуттями з людиною, якій не довіряє. Будьте щирими та терплячими.

Пам’ятайте, що вашій дитині набагато важче впоратися з емоціями, ніж вам, адже коли люди відкриваються близьким щодо своєї орієнтації, виникає страх, що батьки не зрозуміють.

Поговоріть з дитиною віч-на-віч, це створить більш комфортну атмосферу та налаштує вас на відверту розмову. Будьте відкритими до діалогу.

Також по темі: Рікі Мартін підірвав мережу поцілунком зі своїм коханим Як позбутися комплексів і полюбити себе: поради психолога У любові й без психологічних травм: книги про виховання, які варто прочитати усім батькам

Слухайте і не перебивайте

«І давно в тебе це? А як ти про це дізналася\вся? А в тебе вже є партнер? А хто ще знає про це?»

Під час того, як з вами діляться своєю історією, слухайте мовчки й не намагайтеся уточнювати, перебивати, говорити про свої враження.

Це перетворить розмову на психологічний пресинг, а дитина просто закриється в собі й більше не захоче говорити.

Вона сама розкаже все, що вважає за потрібне, а ви просто слухайте.

Не думайте, що ви знаєте, як краще для дитини

«Ми ж батьки, ми краще знаємо, в нас більше життєвого досвіду, а ти ж ще зовсім не розумієш, що тобі потрібно»

Варто зрозуміти, що дитина — не копія батьків. Кожен має право сам вирішувати, як жити та кого любити.

Ніхто не може втручатися в особисте життя інших, навіть якщо це рідні батьки.

Єдине, що ви можете зробити — це прийняти вибір свого чада.

Підтримка та любов – основа всього

«Чому це трапилося саме з тобою? Що скажуть наші сусіди? Ти хочеш осоромити всю сім’ю?»

Ніхто не зобов’язаний підлаштовуватися під стереотипні норми.

Найімовірніше, ваша дитина і так постійно відчуває пресинг з боку соціуму, адже, на жаль, наше суспільство досі не визнає іншої любови, окрім тої, що між жінкою і чоловіком, і тисне на всіх, хто «не такий, як інші».

Бути собою й не соромитися цього, триматися на людях за руки з партнером, вступати в шлюб, всиновлювати дітей, не приховувати свою орієнтацію від близьких — це найпростіші речі, які є часто недоступними для представників ЛГБТ+ спільноти.

У таких умовах єдине, чого шукає ваша дитина у вас — це батьківської любови, підтримки та розуміння.

Запитайте, чого очікує дитина від вас

«І що я маю тепер зробити? Краще б я цього не знала/в»

Є багато питань, які ви можете поставити своїй дитині, щоб визначити, яка саме підтримка їй потрібна зараз.

Чи готова вона розповісти це комусь ще з вашої родини, чи поки хоче зберегти це між вами двома?

Чи вона почувається комфортно, перебуваючи на навчанні чи роботі, чи піддається булінгу й потребує вашої допомоги?

Правильно розставлені очікування щодо поведінки кожної сторони — ключ до порозуміння.

Нагадаємо, Ранок у Великому Місті раніше розповідав про те, що потрібно знати про гомосексуальність та як ставитися до неї.

Олена Яковлєва

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Теги: батьківство, Діти, ЛГБТ
30.01.2021 09:24



Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ
Загрузка...

Ведучі каналу

Дивіться на ICTV

Зареєструйтесь

Увійти, використавши ваші дані

Забули пароль?

Відновлення паролю

Увійти через соц. мережу

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати