Рікі Мартін підірвав мережу поцілунком зі своїм коханим

Пуерто-Риканський співак Рікі Мартін запостив в Instagram пікантне відео, де пристрасно цілується зі своїм партнером – художником Джваном Йосефом.

На відео можна помітити, з якою ніжністю закохані ставляться один до одного.

“Тут представлені Пуерто-Рико та Сирія!” – написав Рікі Мартін.

У підписі під постом він також відзначив, що це своєрідне послання противникам ЛГБТ.

Таким чином пара вирішила продемонструвати, що люди мають право любити, кого захочуть, незважаючи на стать та інші фактори.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ricky (@ricky_martin) 14 Май 2020 в 9:01 PDT

Нагадаємо, Рікі Мартін здійснив камінг-аут 10 років тому, у 2010 році.

Довгий час я був закритим геєм, який змушував своїх партнерів ховатися. У мене були стосунки і з чоловіками, які приховували свою орієнтацію, і з тими, хто не приховував, але через мене змушений був вести самітницьке життя, – зізнався Мартін.

Із нинішнім партнером, Джваном Йосефом, він разом уже давно.

А 2017 році чоловіки офіційно одружилися та зараз виховують трьох дітей, які з’явилися на світ завдяки сурогатній матері.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, хто з зірок здійснив камінг-аут.

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