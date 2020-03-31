Пандемія в Еквадорі: як паспорт допомагає дотримуватись карантину

Еквадор – одна з країн-лідерів Латинської Америки за кількістю заражених коронавірусом. Українська емігрантка Алла розказала, як живе держава в умовах пандемії та як хвороба змінила громадян.
Комендантська година
Коронавірус в Еквадорі розповсюджується з шаленою швидкістю, тому місцева влада направила всі сили, аби стабілізувати ситуацію.
По-перше, у країні ввели комендантську годину – виходити на вулицю можна тільки з 5 години ранку до 2 години дня. До того ж робити це дозволяється через день.
Це визначається та регулюється за допомогою паспорта.
Якщо номер документа жителя Еквадору закінчується на непарне число, то він виходить у понеділок, середу, п’ятницю, якщо на парне – в інші дні.
Подібні правила стосуються й автівок. Тільки в цьому випадку дивляться на номерні знаки машини та визначають, чи може людина виїжджати в той чи інший день.
Контроль поліцією та відвідування магазинів
Алла зізнається, що правоохоронні органи контролюють дотримання громадянами правил карантину, але робиться це, на жаль, не скрізь.
Емігрантка підкреслює, що у її місті мало що перевіряється, а от у сусідньому – автомобілі ще й оброблюють спеціальними засобами для дезінфекції.
А водій та пасажири мають обов’язково бути в масках та рукавицях.
У супермаркети, банки та аптеки запускають лише по кілька людей, рекомендують дотримуватись дистанції та дезінфікують руки.
Також вона відмічає, що у магазини можуть не впустити всіх членів сім’ї, а лише одного.
Засоби захисту
Алла розповідає, що в Еквадорі, так як і в Україні, є дефіцит засобів захисту. Тому люди їх або взагалі не носять, або шиють самостійно, або купують будівельні маски.
Хоч вони й не захищають від інфекції.Також по темі: Дивні звичаї Еквадору: що треба знати туристу та емігранту Коронавірус в Італії: як живеться емігрантам в ізоляції Життя в Японії: емігрантка розповіла неочікувані факти
Окрім того, емігрантка підкреслює, що найскладніше для еквадорців – це дотримання дистанції. Тому більшість її порушує.
Більше про життя Еквадору під час пандемії – дивіться у відео.
Нагадаємо, раніше ми розповідали детально про коронавірус в Еквадорі.
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