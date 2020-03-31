Пандемія в Еквадорі: як паспорт допомагає дотримуватись карантину

Еквадор – одна з країн-лідерів Латинської Америки за кількістю заражених коронавірусом. Українська емігрантка Алла розказала, як живе держава в умовах пандемії та як хвороба змінила громадян.

Комендантська година

Коронавірус в Еквадорі розповсюджується з шаленою швидкістю, тому місцева влада направила всі сили, аби стабілізувати ситуацію.

По-перше, у країні ввели комендантську годину – виходити на вулицю можна тільки з 5 години ранку до 2 години дня. До того ж робити це дозволяється через день.

Це визначається та регулюється за допомогою паспорта.

Якщо номер документа жителя Еквадору закінчується на непарне число, то він виходить у понеділок, середу, п’ятницю, якщо на парне – в інші дні.

Подібні правила стосуються й автівок. Тільки в цьому випадку дивляться на номерні знаки машини та визначають, чи може людина виїжджати в той чи інший день.

Контроль поліцією та відвідування магазинів

Алла зізнається, що правоохоронні органи контролюють дотримання громадянами правил карантину, але робиться це, на жаль, не скрізь.

Емігрантка підкреслює, що у її місті мало що перевіряється, а от у сусідньому – автомобілі ще й оброблюють спеціальними засобами для дезінфекції.

А водій та пасажири мають обов’язково бути в масках та рукавицях.

У супермаркети, банки та аптеки запускають лише по кілька людей, рекомендують дотримуватись дистанції та дезінфікують руки.

Також вона відмічає, що у магазини можуть не впустити всіх членів сім’ї, а лише одного.

Засоби захисту

Алла розповідає, що в Еквадорі, так як і в Україні, є дефіцит засобів захисту. Тому люди їх або взагалі не носять, або шиють самостійно, або купують будівельні маски.

Хоч вони й не захищають від інфекції.

Окрім того, емігрантка підкреслює, що найскладніше для еквадорців – це дотримання дистанції. Тому більшість її порушує.

Більше про життя Еквадору під час пандемії – дивіться у відео.

Нагадаємо, раніше ми розповідали детально про коронавірус в Еквадорі.

Головне фото: Pixabay

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