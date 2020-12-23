Посткоронавірусна епоха: як пандемія COVID-19 змінила наш світ

Що пандемія COVID-19 змінила у світі?

2020 рік однозначно випробовував нас на міцність.

І, ймовірно, не лишив байдужими навіть тих, кому вдалося пережити його без значних потрясінь.

Як пандемія коронавірусу змінила світ, і що буде далі?

Як COVID-19 змінив нас?

Тренд на здоровий спосіб життя

Нова реальність — нові звички.

Пандемія COVID-19 сприяла тому, що ми стали більше уваги приділяти здоров’ю та гігієні, — зазначають експерти.

Зріс попит на антисептичні засоби, маски, очищувачі повітря, побутову техніку для прибирання, спортивний інвентар та корисні продукти.

Тренд на здоровий спосіб життя, ймовірно, закріпиться і в 2021-му. Підприємець Ростислав Кісіль вважає:

Коли пандемія залишиться у минулому, споживачі ще якийсь час по інерції продовжуватимуть стежити за здоров’ям і гігієною на такому ж високому рівні.

Зміна ставлення до вакцинації

А от Євросоюз у майбутньому може зробити довідку про наявність щеплення від COVID-19 обов’язковою для в’їзду на свою територію. Про це заявив представник України при ЄС Микола Точицький.

В Україні перша партія доз певної вакцини від коронавірусу в рамках глобальної ініціативи COVAX має з’явитися наприкінці першого кварталу 2021 року.

Експерти вважають — якщо не будемо вакцинуватися, ми розтягнемо цю епідемію на п’ять років, — розповідає генетик Олександр Коляда.

Отож, коли хочемо повернутися до нормального життя, доведеться докорінно переглянути ставлення до вакцинації.

Дистанційна форма праці

2020 рік змусив роботодавців по всьому світі задуматися щодо доцільності оренди офісів.

За даними опитування, проведеного платформою OLX, 54% компаній в Україні почали працювати дистанційно або частково дистанційно.

З них роботу поза офісом позитивно оцінюють 23% роботодавців і 58% працівників.

Чи не найголовнішим плюсом називають економію часу на дорогу. Серед мінусів — сум за живим спілкуванням та відволікання на хатні справи та сім’ю.

Дистанційну форму праці як довгострокову стратегію обирають по всьому світі.

Зростання рівня безробіття

Чимало українців через пандемію коронавірусу втратили роботу. За даними Державної служби статистики України, у другому кварталі 2020 року, кількість безробітних громадян від 15 до 70 років зросла до 1,7 мільйона осіб.

Зростання рівня безробіття фіксують не лише в Україні, а по всьому світі.

Виконавчий директор Всесвітньої продовольчої програми ООН Девід Бізлі заявляє:

Окрім того, через пандемію коронавірусу у 2021 році людству загрожує найважча з часів Другої світової війни гуманітарна криза.

Кількість людей, які можуть померти від голоду може зрости з прогнозованих 135 мільйонів до 270!

Спалахи домашнього насильства

Через запровадження карантинів люди опинилися замкненими в своїх домівках, як наслідок — маємо спалахи домашнього насильства по всьому світі.

В Україні з приводу домашнього насильства по допомогу звертається 80% жінок і 20% чоловіків, — повідомляє уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

Йдеться не лише про сексуальне та фізичне насильство, а й про психологічне та економічне.

За 9 місяців 2020 року зафіксували понад 140 тисяч звернень!

З одного боку, ці цифри жахають. Водночас експерти зазначають, злоякісний стереотип, ніби про домашнє насильство краще мовчати, аби не виносити сімейні справи на публіку, руйнується.

Погіршення психічного здоров’я

Невпевненість у завтрашньому дні, страх захворіти на коронавірус або наразити на небезпеку близьких, сум за подорожами і живим спілкуванням — все це не на користь психічному здоров’ю, — зазначають фахівці.

За результатами дослідження каліфорнійського Університету Чепмена, США, 61% опитаних зізналися, що з пандемією COVID-19 стали більше нервувати.

У 2021 році фахівці радять більше піклуватися про психічне здоров’я та, зрештою, зрозуміти, що ходити до психолога — не соромно, а корисно.

Технічний і науковий прогрес

Саме пандемії коронавірусу ми завдячуємо стрімкому стрибку у науці, техніці та медицині.

Зокрема, появі безлічі роботів, здатних міряти температуру і роздавати пігулки, розпилювати дезінфікуючі засоби і навіть відстежувати порушників карантину!

Детальніше про те, як змінила нас пандемія COVID-19 дивіться у відео.

Нагадаємо, нещодавно ми розповідали про те, яким фейкам про коронавірус вірити найнебезпечніше.

Фото: Pexels

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