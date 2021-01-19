Європа вводить обов’язковий паспорт вакцинації для подорожей?

Все про вакцинацію від коронавірусу в Україні та світі.
Нові дослідження показали: наслідки хвороби на COVID-19 можуть нагадувати про себе ще півроку.
Біль у м’язах, розлади сну, депресивний стан – невтішний сюрприз для тих, хто переніс важку форму вірусу.
Допоможе вакцина?
Хакери підривають довіру
У грудні 2020 зловмисники атакували базу даних Європейського агентства з лікарських засобів, що займається оцінкою ліків та вакцин від коронавірусу.
Хакери виклали частину поцуплених документів у мережу.
При цьому, спотворили ряд даних, – повідомляється на офіційному сайті агентства, – ймовірно, з метою підірвати довіру до вакцин від COVID-19.
Розслідування щодо того, хто саме винний у хакерській атаці, триває.
Раніше експерти з кібербезпеки фінської компанії “F-Secure”, що займається розробкою програмного забезпечення, припустили: до зламу причетні не просто кіберзлочинці, а спецслужби певної держави.
Хто вакцинується найактивніше
Станом на 18 січня 2021 року у 51-й країні світу вже вкололи понад 42 мільйони доз різних вакцин від коронавірусу.
До першої п’ятірки за кількістю щеплень увійшли США, Китай, Євросоюз, Великобританія та Ізраїль.
На тлі масової вакцинації в Євросоюзі заговорили про доцільність введення довідок про наявність щеплення від COVID-19.
Затвердити єдиний сертифікат вакцинації запропонував глава уряду Греції Кіріакос Міцотакіс.
Це, мовляв, має спростити поїздки всередині Євросоюзу та спонукати людей робити щеплення від коронавірусу.Також по темі: Війна фейків: хто і навіщо поширює брехню про вакцини від коронавірусу Чим небезпечні мутації коронавірусу і чи загрожують вони Україні? Посткоронавірусна епоха: як пандемія COVID-19 змінила наш світ
Невже подорожі країнами ЄС стануть неможливими без так званого “паспорту вакцинації”?
Які держави планують втілити цей намір? Як блогери збираються популяризувати щеплення?
Чому щеплення від коронавірусу в Чехії обернулися скандалом?
Коли почне вакцинуватися Україна?
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Нагадаємо, раніше ми писали про нові правила виклику швидкої.
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