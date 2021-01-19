Європа вводить обов’язковий паспорт вакцинації для подорожей?

Все про вакцинацію від коронавірусу в Україні та світі.

Нові дослідження показали: наслідки хвороби на COVID-19 можуть нагадувати про себе ще півроку.

Біль у м’язах, розлади сну, депресивний стан – невтішний сюрприз для тих, хто переніс важку форму вірусу.

Допоможе вакцина?

Хакери підривають довіру

У грудні 2020 зловмисники атакували базу даних Європейського агентства з лікарських засобів, що займається оцінкою ліків та вакцин від коронавірусу.

Хакери виклали частину поцуплених документів у мережу.

При цьому, спотворили ряд даних, – повідомляється на офіційному сайті агентства, – ймовірно, з метою підірвати довіру до вакцин від COVID-19.

Розслідування щодо того, хто саме винний у хакерській атаці, триває.

Раніше експерти з кібербезпеки фінської компанії “F-Secure”, що займається розробкою програмного забезпечення, припустили: до зламу причетні не просто кіберзлочинці, а спецслужби певної держави.

Хто вакцинується найактивніше

Станом на 18 січня 2021 року у 51-й країні світу вже вкололи понад 42 мільйони доз різних вакцин від коронавірусу.

До першої п’ятірки за кількістю щеплень увійшли США, Китай, Євросоюз, Великобританія та Ізраїль.

На тлі масової вакцинації в Євросоюзі заговорили про доцільність введення довідок про наявність щеплення від COVID-19.

Затвердити єдиний сертифікат вакцинації запропонував глава уряду Греції Кіріакос Міцотакіс.

Це, мовляв, має спростити поїздки всередині Євросоюзу та спонукати людей робити щеплення від коронавірусу.

Невже подорожі країнами ЄС стануть неможливими без так званого “паспорту вакцинації”?

Які держави планують втілити цей намір? Як блогери збираються популяризувати щеплення?

Чому щеплення від коронавірусу в Чехії обернулися скандалом?

Коли почне вакцинуватися Україна?

Дивіться у відео.

Нагадаємо, раніше ми писали про нові правила виклику швидкої.

Фото: Unsplash

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.