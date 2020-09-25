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ICTV / Ранок / Коли скінчиться пандемія коронавірусу: невтішний прогноз / 25.09.2020 10:44
25.09.2020 10:44
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Коли скінчиться пандемія коронавірусу: невтішний прогноз

Фото: Unsplash

Новини про коронавірус – яка наразі ситуація з COVID-19 в Україні та світі.

“Не знаю нікого, хто б захворів на коронавірус”. Цю фразу часто можна було почути весною, трохи рідше влітку, а зараз практично неможливо. 

В Україні за офіційними даними на коронавірусну інфекцію захворіли вже понад 188 тисяч людей. 3757 наших співгромадян – померли. Найбільше нових хворих фіксують у Києві, а також Харківській, Тернопільські, Львівські та Дніпропетровській областях.

Причому у Дніпрі спалах коронавірусу пов’язують зі святкуванням дня міста 12 вересня.

– За кількістю звернень за госпіталізацією ми бачимо, що в Дніпропетровській області, у Дніпрі, починається зростання кількості хворих. Не дуже складно провести ланцюг з точки зору проведення масових заходів, які відбувалися. Це ще раз говорить про те, що саме масові заходи є одним із чинників розповсюдження коронавірусної хвороби, – каже Максим Степанов, міністр охорони здоров’я України. 

Хто буде госпіталізований у першу чергу?

Також у Міністерстві охорони здоров’я України оновили стандарти госпіталізації хворих з COVID-19. Насамперед обов’язковому лікуванню в стаціонарі підлягають пацієнти з групи ризику. А тепер увага!

До групи ризику входять пацієнти: 

  • з тяжкою хронічною патологією дихальної та серцево-судинної систем; 
  • з цереброваскулярними захворюваннями у стадії декомпенсації;
  • з тяжким перебігом артеріальної гіпертензії; 
  • з онкологічними захворюваннями; 
  • з декомпенсованим цукровим діабетом; 
  • з тяжкими алергічними хворобами; 
  • з імуносупресивними станами; 
  • з аутоімунними захворюваннями; 
  • з нирковою недостатністю.

Також згідно з новим стандартом надання медичної допомоги при COVID-19 основним методом тестування затвердили полімеразну ланцюгову реакцію, так званий ПЛР-тест.

Додатковий метод діагностики – тестування ІФА роблять тим, у кого ПЛР негативний, але є клінічні симптоми.  

Коронавірус у світі: країни повідомляють про сплески захворювання

Загалом у світі вже майже 32 мільйони заражених, причому позначка летальних випадків наближається до мільйона – 970 тисяч людей.

Перше місце в антирейтингу за кількістю інфікованих залишаються Сполучені Штати, за ними – Індія, Бразилія, Росія та Колумбія. Та все більше країн повідомляють про зростання кількості хворих.

Про сплеск захворювання заявив й прем’єр-міністр Канади – Джастін Трюдо. І, за його словами, якщо люди не будуть дотримуватись загальних рекомендацій, то ситуація тільки погіршуватиметься. 

Нині в Канаді офіційно зафіксовано більше ніж 147 тисяч випадків зараження, понад 9000 з них летальні.

Коронавірус здатний провокувати розвиток хвороби Паркінсона?

Вчені продовжують досліджувати COVID-19, і щоразу випливають все нові факти. Вчені Інституту неврології і психічного здоров’я Флориди визначили, що коронавірус здатний провокувати розвиток хвороби Паркінсона. 

Якщо бути точним, то вірус, який є збудником хвороби COVID-19 є нейротропним вірусом. Це означає, що він має здатність проникати в тканини мозку і згубно на нього впливати. 

Схожа ситуація спостерігалася під час пандемії іспанського грипу у 1918 році. Тоді через п’ять років після закінчення епідемії іспанки кількість пацієнтів з хворобою Паркінсона у світі майже потроїлася. 

Коли закінчиться пандемія?

Мало не щодня вчені дізнаються про руйнівні наслідки хвороби COVID-19 на людський організм навіть після одужання. То коли це все закінчиться?

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Мультимільйонер Білл Гейтс, який від початку пандемії став жертвувати мільйони доларів на боротьбу з коронавірусом, та головний інфекціоніст США доктор Ентоні Фаучі видали схожі прогнози – і згідно з ними нам треба миритись із хворобою ще кілька років.

То коли відбудеться повернення до нормального життя? 

Дивіться у відео.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про нові дослідження вчених, де вони відповіли, чи справді коронавірус руйнує мозок.

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Теги: коронавірус, пандемія
25.09.2020 10:44



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