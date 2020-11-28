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ICTV / Ранок / На громадських велосипедах в Естонії можна їздити безкоштовно? / 28.11.2020 14:40
28.11.2020 14:40
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На громадських велосипедах в Естонії можна їздити безкоштовно?


Особливості естонської транспортної системи та чим вона відрізняється від української.

Українець Денис живе в естонському місті Тарту вже три роки.

Він розповість про громадські велосипеди і про варіанти, як їздити на них безкоштовно. Про автобуси, які зупиняються лише в тому випадку, якщо пасажир натиснув спеціальну кнопку. Та про естонські поїзди, в яких немає купе, плацкарту та CV.

Безкоштовні велосипеди в Естонії

Багато європейських країн славиться своєю любов’ю до велосипедів. Естонія не виключення. Скажімо, в Тарту взяти двоколісного на прокат зовсім не проблема.

– В Тарту є велопрокат і тут велосипедами можна користуватися безкоштовно. Щоправда, лише першу годину, але якщо міняти велосипед зі станції на станції кожен раз – то можна необмежену кількість разів їздити, – каже Денис. 

Максимум на одному велосипеді можна їздити 5 годин, якщо протермінувати або залишити велосипед десь за межами стоянки – оштрафують на 100 євро.

– Не можна їх брати з першої до п’ятої години ночі, можна лише повертати в цей час, – каже Денис. 

Скільки ж коштує прокат велосипеду? Як сказав Денис раніше, перша година – безкоштовно. Кожна наступна – 1 євро.

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В Естонії краще користуватись проїзними

Денис каже, що вигідніше купувати проїзні, аніж платити за кожну годину. Проїзний на день коштує 5 євро, на тиждень 10, на рік 30 євро. Втім, є ще більш вигідний варіант придбати проїзний на автобус, адже його дія розповсюджується і на прокат велосипедів.

– Автобусний проїзний коштує 7 євро на місяць для студентів та 15 євро на місяць для усіх інших. До речі, по ньому можна їздити безкоштовно на велосипедах, – каже Денис. 

Про автобуси Тарту Денису теж є що розказати і показати. І здебільшого лише хороше. Всі вони нові, сучасні (навіть кондиціонери є) і пунктуальні.

А от деталі про автобуси та поїзди Естонії дивіться у відео.

Нагадаємо, раніше ми розповідали детальніше, чому Естонія електронна держава.

Фото: Unsplash 

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Теги: емігранти, Естонія, українські емігранти
28.11.2020 14:40



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