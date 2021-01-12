Суцільна діджиталізація. Яким є життя в Естонії?

Емігрант про особливості життя в Естонії.

Естонія – маленька країна з великими досягненнями. Це прибалтійська перлина, яка не боїться крокувати в ногу з часом.

Українець Денис живе в Естонії з 2017 року. Тут він навчався на магістратурі. Сьогодні хлопець розкаже про всі тонкощі естонської діджиталізації.

Що таке естонська ID-карта і чому її видають навіть громадянам інших країн? Як жителі Естонії реєструють народження дітей в режимі онлайн?

Які процедури в Естонії можна оформити онлайн?

У час, коли Україна лише починає діджиталізовуватися, цифрова держава для естонців – це вже буденність.

Денис розповідає, що в країні немає кілометрових черг у держустанови. Питання вирішуються здебільшого кліком комп’ютерної мишки.

В Естонії всі процедури, які виконуються державними установами можна оформити онлайн, зокрема народження і смерть. Єдині речі, які ще не можна оформити онлайн, – це одруження, розлучення та передача прав власності, – ділиться хлопець.

Переваги такого вирішення бюрократичних питань стали відчутними, коли світ зіштовхнувся з пандемією, і скупчення біля держустанов стали не просто неприємними, а й небезпечними для життя.

Економія завдяки ID-карткам і електронним підписам

Один з головних плюсів цифрової держави – це тотальна економія.

Естонці кажуть, що використання електронних документів і електронних підписів дозволяє заощаджувати 500 млн доларів на рік. Це приблизно 2 відсотки від ВВП Естонії. Також електронні підписи економлять один тиждень робочого часу для кожного працівника на рік, – розповідає Денис.

У такий легкий спосіб вирішувати держпитання можна лише за наявності естонської ID-картки. Її видають безпосередньо громадянам країни, а також іноземцям, які мають посвідку на проживання в Естонії.

У ID-карток є електронна система безпеки, яка захищає їх від різних зломів. Є спеціальні сертифікати, у яких містяться дані про власників карти. У 2016 році була виявлена прогалина в системі безпеки. Всі власники ID-карток, які отримали їх з 2014 по 2017 рік, мали оновити сертифікати, щоб знову безпечно користуватися картками, – пояснює хлопець.

Хто такі електронні резиденти і як вони відкривають бізнес в Естонії при тому, що жодного разу не перетинали кордон країни?

Дивіться у відео.

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Фото: Unsplash

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