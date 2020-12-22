Пандемія фейків: “коронавірусні” вигадки 2020 і чому їм небезпечно вірити

Найнебезечніші фейки про коронавірус у 2020 році.

Вірус SARS-CoV-2, який викликає хворобу COVID-19, шириться планетою настільки швидко, що навіть найрозвиненіші країни світу виявилися не готові.

Та раніше, ніж ВООЗ назвала все це “пандемією коронавірусу”, світ накрила не менш небезпечна “пандемія фейків”. Це вірус, що змушує вас панікувати або навпаки недооцінювати небезпеку.

Ми зібрали найбезглуздіші та найнебезпечніші “коронавірусні” фейки 2020 року, і розкажемо, чому їм у жодному випадку не можна вірити.

Найнебезпечніші “коронавірусні” фейки

Коронавірус — біологічна зброя

COVID-19 — біологічна зброя, створена чи то американськими військовими чи то китайськими вченими заради становлення політичного та економічного панування у світі.

З цим фейком щодо походження COVID-19, за даними опитування Агентства США із міжнародного розвитку спільно з Internews Ukraine, стикалися понад 80% українців.

Ба більше, за даними іншого опитування — 34% громадян України досі вірять у ці теорії змови!

Коротко про те, чому версії про біозброю — маячня: від пандемії коронавірусу постраждали всі без виключення.

У США станом на 21 грудня 2020 більше 17 мільйонів інфікованих, більше 317 тисяч померлих, а дефіцит бюджету за перші два місяці наступного року зріс у понад 25%!

А Китай, хоча і майже подолав пандемію коронавірусу — нині там фіксують лише поодинокі випадки COVID-19 — суттєво підірвав свій імідж, тому що не зміг запобігти поширенню вірусу у світі.

Пандемія вигадана на догоду фармакологічним компаніям

Ще одна поширена нісенітниця, яку легко можна спростувати.

Адже через так звану “коронакризу” значно впала загальна купівельна спроможність, відповідно, люди можуть придбати і менше фармацевтичних препаратів або обирають дешевші.

Коронавірус — знищення літніх людей

Не менш безглузда конспірологічна теорія — нібито коронавірус створили, аби знищити всіх людей літнього віку, щоб не виплачувати пенсії.

Фахівці наголошують — недуга косить всіх незалежно від соціального статусу чи віку.

Зокрема, за офіційною статистикою МОЗ України лише за добу 21 грудня зафіксовано 292 випадки коронавірусної хвороби у дітей.

5G викликав пандемію

Одна з найфантастичніших лякалок року.

Через цей фейк вишки 5G руйнували у Великобританії, Нідерландах, Росії, а в Україні петиція до Президента щодо шкоди інтернету 5G набрала понад 25 тисяч голосів.

Медики та науковці нагадують — коронавірус передається контактним повітряно-крапельним шляхом, а не через мобільний зв’язок нового покоління.

Брехня про вакцини від COVID-19

“Тримайтеся від кабінетів щеплення подалі! Разом з вакцинами нам вживлюватимуть чіпи!” — цей фейк поширюють у соцмережах та месенджерах.

Не ведіться!

Брехня про вакцини від коронавірусу нині чи не найнебезпечніша, адже від вакцинації напряму залежить набуття колективного імунітету.

Не гребує наражати на небезпеку мільйони життів і кремлівський блазень Кисельов.

Заради піару російської вакцини “Спутнік 5” в ефірі своєї програми він вигадав фейк про розробку-конкурента.

Нібито від шведсько-британської вакцини люди можуть перетворитися на мавп, тому що в основі цієї векторної вакцини не людський аденовірус, а аденовірус шимпанзе.

Генетики пояснюють — це не має жодного значення.

Носіння маски шкодить легеням

А тепер фейк від противників маскового режиму — буцімто, якщо довго носити маску чи респіратор, можна пошкодити легені через отруєння вуглекислим газом або взагалі задихнутися.

Експерти кажуть — кількість кисню дійсно зменшується, коли ми одягаємо маску, але такі серйозні наслідки просто неможливі.

Коронавірус обходить курців

Як щодо такого міфу?

Лікар-інфекціоніст Євгенія Манжуліна каже, що коронавірус однаково чіпляє тих хто палить і хто не палить:

Ступінь важкості може залежати від того, чи людина палить і як довго вона палить, чи є в неї хронічне обструктивне захворювання легень, пов’язане з довгим стажем паління.

Детальніше про найбезглуздіші “коронавірусні” фейки дивіться у відео.

Нагадаємо, нещодавно ми розповідали про те, чи варто вакцинуватися від коронавірусу.

Фото: Unsplash

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