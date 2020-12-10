Операція “Вакцинація”: де щеплення від коронавірусу буде обов’язковим?

Як у світі готуються до масової імунізації населення?

Наш серіал Операція “Вакцинація” продовжується. Учора ми розповідали про старт масштабної вакцинації від COVID-19 в Росії.

Сьогодні ви дізнаєтесь, як стратувала кампанія імунізації у Великій Британії, та як готуються до неї інші країни.

Вакцинація у Британії

Історична подія, що потроху наближає людство до завершення пандемії коронавірусу — Велика Британія стала першою західною країною, яка видала вакцині американської компанії Pfizer дозвіл на масове застосування.

Британія вже закупила 40 мільйонів доз вакцини для 20 мільйонів громадян.

Перша партія, що вже надійшла до країни, складається з близько 800 тисяч доз.

Для британців вакцинація буде безкоштовною і виключно за добровільною згодою.

Найкращий подарунок до дня народження, про який тільки можна було мріяти.

Так про можливість зробити щеплення від COVID-19 говорить жителька Північної Ірландії Маргарет Кінан, якій за тиждень має виповнитися 91 рік.

Жінка стала першою, з кого Велика Британія розпочала масову вакцинацію населення від коронавірусу.

Після тривалої самоізоляції Маргарет сподівається, що тепер таки зможе дозволити собі відсвяткувати Новий рік у колі близьких.

Другою людиною, яку провакцинували пфайзерівською вакциною, став Вільям Шекспір! Так звуть 81-річного британця.

Літні люди стали першопрохідцями у вакцинації від COVID-19 не випадково, адже саме група 80+ має пріоритет в черзі.

Право зробити щеплення першими також надають:

персоналу будинків для літніх людей;

медикам;

соціальним працівникам.

Як готуються до вакцинації інші країни?

До масової вакцинації від COVID-19 також готуються у багатьох країнах світу.

Одна з них — Канада, яка замовила майже учетверо разів більше вакцин від коронавірусу різних виробників, ніж того потребує населення країни, — повідомляє видання Bloomberg.

Йдеться про 154 мільйони доз при 38 мільйонах громадян!

Масштабну вакцинацію канадців можуть розпочати вже наступного тижня.

Дозволу від регуляторних органів на початок вакцинації також чекає Франція, де громадянам вже пообіцяли безкоштовне щеплення, а ще — Італія, Португалія та США.

У Німеччині, де масова вакцинація населення має відбутися не пізніше літа 2021 року, вже працюють над створенням інфраструктури — а саме розбудови пунктів щеплення по всій країні.

У більшості країн щеплення від коронавірусу є добровільним, але все більше зростає кількість “антипрививочників”.

Влада Сербії не ламала голову над тим, як спонукати людей до вакцинації. Парламент просто ухвалив низку поправок до законодавства і зробив щеплення обов’язковим.

Чи варто змушувати людей до примусової вакцинації?

І кому щеплення протипоказане?

Дивіться у сюжеті.

Нагадаємо, нещодавно ми розповідали, чи варто робити щеплення від COVID-19.

Фото: Unsplash

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