“Ковідний” пакет: скільки насправді коштує перехворіти на коронавірус?

Що передбачає “ковідний” пакет? Та скільки наспраді коштує перехворіти на COVID-19?

Олег Попенко витратив на лікування COVID-19 близько 37 тисяч гривень.

Чоловік захворів наприкінці вересня, але досі лікується від пневмонії та фіброзу легень.

Тому загалом сума витрат вже перевалила за 50 тисяч.

З ковідного пакету безкоштовно я отримав лише антибіотики у восьмій лікарні. Також три дні мені там кололи безкоштовно французький препарат для розрідження крові, поки він не закінчився, — розповідає чоловік.

Всі решта антибіотики, вітаміни й інші ліки Олег купував за свій рахунок.

Яніна разом із чоловіком лікувалися амбулаторно, на двох витратили приблизно 40 тисяч гривень.

У державній лікарні їм запропонували зробити тест безкоштовно, але довелося б чекати чергу до двох тижнів, розказує жінка. Тому вони пішли у приватну клініку.

Спільне у розповідях Яніни та Олега те, що вони мали фінансову можливість оплатити своє вартісне лікування.

Але чимало українців не можуть собі цього дозволити. Тому давайте розбиратися,

У яких випадках і що саме має покривати держава?

З початку пандемії Національна служба здоров’я перераховує на лікування хворих та пацієнтів з підозрою на коронавірус гроші, які передбачені так званим “ковідним” пакетом.

У відомстві запевнили, що безкоштовним є приїзд додому медичної бригади, яка робить аналіз і відвозить його в лабораторію.

Але для цього необхідно мати направлення сімейного лікаря.

Інша безкоштовна послуга, яка передбачена ковіним пакетом — це приїзд екстреної медичної допомоги.

Пацієнти можуть викликати швидку у разі погіршення стану. І бригада за потреби госпіталізує хворого, запевнили у НСЗУ.

Якщо хворого госпіталізували, стаціонарна медична допомога також є безоплатною, наголосила представниця НСЗУ.

Плюс, як я вже сказала, усі ліки, які затверджені в протоколі лікування МОЗ також для пацієнта є безоплатними у цьому медичному закладі, куди його госпіталізували, — повідомили представниця прес-служби НСЗУ Христирна Петрик.

Тобто НСЗУ лише перераховує гроші, а закупками займаються лікарні, у які направляють пацієнтів.

Загалом, з початку травня НСЗУ перерахували понад 10 млрд гривень. З них понад 6 млрд отримали лікарні згідно з пакетом стаціонарної допомоги, запевнили у відомстві.

Але через катастрофічне збільшення кількості хворих, грошей, які виділяє Нацслужба, не вистачає.

Ще одна причина — чому пацієнти, які перебувають на стаціонарі, купують ліки за власний кошт, це те, що МОЗ включив до переліку опорних лікарень ті, що не готові приймати хворих на коронавірус.

Представниця благодійного фонду “СВОЇ” Оксана Сухорокова каже:

498 лікарень подали документи на ковідний пакет, але з них не відповідають вимогам 12 лікарень. У них немає або лікарів, або немає кисню, або ШВЛ, але вони є в переліку і екстрена медична допомога везе туди пацієнта.

Перевіряйте інформацію про ліки у відкритих джерелах для того, щоб не платити за те, що вже оплатила держава.

У разі порушення прав, у Нацслужбі радять звертатися до них зі скаргою. Обіцяють розбиратися по кожному випадку окремо.

А чи реально отримати компенсацію за ліки, навіть тим, хто лікувався вдома?

Дивіться у відео.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про головні симптоми пневмонії.

Фото: Unsplash

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