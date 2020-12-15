Як вакцини рятували людство від вимирання?

Вакцини, що рятували людську цивілізацію.

Пандемія коронавірусу — живе свідчення необхідності вакцин.

Нині у багатьох розвинених країнах вже почалась масштабна вакцинація від COVID-19.

Та до цього часу вірус вже встиг забрати життя щонайменше півтора мільйона людей.

Однак, це не перше інфекційне випробування, з яким зіштовхнулось людство.

Через інфекційні хвороби впродовж цілих століть помирало сотні мільйонів людей – до того, як на невидимих вбивць знайшли управу, — вакцину.

Вакцини, які врятували людство

Від відспи

Всесвітня організація охорони здоров’я ВООЗ називає віспу «однією з найбільш руйнівних хвороб, відомих людству».

Вона вбивала мільйони людей у всьому світі упродовж майже 3 тисяч років.

Саме тому, першим, справді революційним для охорони здоров’я в усьому світі відкриттям, стала перша вакцина проти віспи ще у 1796 році.

Відтак офіційно, натуральна віспа була переможена у 1980 році.

Цього року 33-та Всесвітня асамблея охорони здоров’я зробила історичне оголошення: «Світ і всі його народи здобули свободу від віспи».

Та експерти кажуть, що перші спроби вакцинування з’явились значно раніше.

Завідуюча кафедрою епідеомілогії ЛНМУ Наталія Виноград каже:

Якщо дивитися реально, то в Китаї вже в Х столітті використовували варіоляцію, як спосіб захисту від такого страшного захворювання як натуральна віспа.

І справді, записи з Китаю початку XVII століття свідчать про те, що лікарі робили спробу щеплення, подрібнюючи струпи віспи і продуваючи їх в ніс пацієнта через срібну трубку.

Від висипного тифу

Висипний тиф — ще одна страшна хвороба, яку людству вдалось перемогти лише завдяки вакцині.

Наталія виноград каже, що від цього захворювання людей загинуло більше, ніж у Першу світову війну.

Від кору

Кір, паротит та краснуха — три найбільш заразні хвороби серед людей теж здатні викликати масштабні епідемії, якщо втратити над ними контроль.

Коли саме розпочалось розповсюдження вірусу кору, достеменно невідомо.

Але дослідники вважають, що він існує вже сотні років і щороку вбивав тисячі людей аж до ХХ століття.

Першу вакцину проти кору винайшли лише у 1963 році.

Згідно з даними Європейського центру з профілактики та контролю захворювань, завдяки вакцині проти кору кількість смертей від нього, у всьому світі зменшилася на 73% в період з 2000 по 2018 рік.

Тобто вакцина запобігла 23 мільйонам смертей за цей період.

Від дифтерії, правця та кашлюку

Ще однією вакциною, яка зробила монументальне значення для світового здоров’я, є вакцина АДП.

Вона захищає від дифтерії , правця та кашлюку.

Наталія Виноград розповідає:

Ми щеплюємо анатоксин правцевий, щоб діти не померли від правцю. От на волині нещодавно дитина померла, інша захворіла. Чому? Бо в них немає антитоксичного імунітету.

Від дифтерії ж вакцина вперше стала доступною в 20-их роках минулого століття після того, як хвороба спричинила мільйони смертей серед дітей.

Тоді бактерія, яка є збудником хвороби, за офіційними даними лише за рік вбивала близько 15 тисяч дітей.

Але саме завдяки вакцині, випадки захворювання в цілому впали до мінімуму.

Які ще новітні революційні вакцини змінили сучасніть?

І чому щеплення настільки важливе?

Дивіться у відео.

Нагадаємо, нещодавно ми розповідали, чи варто вакицнуватися від коронавірусу.

Фото: Pexels

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