Моторошні та динамічні. Cім трилерів, які триматимуть вас у напрузі до самого кінця

Список найкращих трилерів, які варто подивитися.

Мабуть, ніхто достеменно не знає, що таке трилери: чи то різновид фільмів жахів, чи то гостросюжетний детектив.

Але що ми у Ранку у великому місті знаємо напевно, так це те, що наша підбірка якісних трилерів точно полоскоче тобі нерви, а кінострічки триматимуть у напруженні до останньої хвилини.

Від серії фільмів про маньяка-канібала до поважного шкільного вчителя, якого чи то помилково, чи за діло звинуватили у педофілії: тримай сім культових трилерів на вечір неділі, аби трохи розім’яти свою нервову систему.

Топ-7 найкращих трилерів

Три дні Кондора (The Three Days of Condor), 1973

Який же трилер 70-х обійдеться без прекрасного блондина Роберта Редфорда та ЦРУ?

У цій картині про владу спецслужб герой Редфорда, невеликий співробітник одного аналітичного відділу розвідки, опиняється в центрі смертельної змови – і виплутується з нього за допомогою інтелекту і вчасно підвернулася під руку героїні Фей Данауей.

А ще тут побачиш, можливо, найнапруженішу поїздку в ліфті в усій історії кіно.

Фатальний потяг (Fatal Attraction), 1987

У 80-х в американському кіно був вельми поширений сюжет “яппі в небезпеці”.

“Фатальний потяг” став гучним фільмом 80-х і проклав дорогу цілій серії фільмів про вторгнення у звичайну сім’ю.

У ньому середньостатистичний, нудний і більш-менш успішний представник середнього класу опинявся втягнутим в якусь небезпечну халепу.

А англієць Едріан Лайн, постановник еротичної драми “Дев’ять з половиною тижнів”, перевернув ситуацію з ніг на голову.

Яппі у виконанні Майкла Дугласа, звичайно, в небезпеці в цьому еротичному трилері, але загрозу тут представляє не злодій-маньяк-обставини, а його коханка-колега, з якою герой сам завів інтрижку на вихідні на час від’їзду дружини.

І наостанок ще цікавий факт: в оригінальному варіанті фільм завершувався на досить трагічній і похмурій ноті.

Кінцівку перезняли повністю після того, як аудиторія тестових показів була до глибини душі обурена фіналом.

Мовчання ягнят (The Silence of the Lambs), 1991

Одразу скажемо, що всі фільми про Ганнібала Лектера варті того, аби згадати їх у нашій підбірці.

Ми могли б додати в підбірку і “Сходження Ганнібала” з молодим Гаспаром Ульєлем, де пояснюється, яка глибока психологічна травма призвела до того, що хлопчик-вундеркінд став монстром. І “Червоного дракона” та заключну частину екранізованої історії “Ганнібал”, де зниклий на 10 років маніяк знову з’являється у житті відважної Клариси Старлінг.

Останній фільм, до речі, не дуже полюбляють критики – бо “Ганнібал” значно програє попереднику, “Мовчанню ягнят”, як і всі інші фільми цієї серії. Програють, як тільки можуть програвати добротні трилери справжньому шедевру.

Тому поговоримо про лауреата Оскару – “Мовчання ягнят”. Фільм зовсім не видається відповідним для «Оскара» матеріалом – екранізація книги про те, як агент ФБР звертається до психіатра-канібала за допомогою в пошуках маніяка, який шиє собі костюм жінки зі шкіри убитих жертв – серйозно?

Але в руках режисера Джонатана Демме і, що не менш важливо, блискучих екранних партнерів Джоді Фостер і Ентоні Хопкінса “Мовчання” перетворилося не тільки на зразковий трилер, а й у глибокий фільм про страхи і їх подолання.

А щоб дізнатися, яка катастрофа могла вийти з цього шикарного фільму, досить просто подивитися “Ганнібала” Рідлі Скотта, який об’єднав тих же героїв десять років потому.

Таємнича річка (Mystic River), 2003

Троє друзів, три життя і дві жахливих події, яких розділили 25 років.

Фільм, знятий за романом Денніса Ліхейна «Таємнича ріка», розповідає історію трьох героїв, які зіштовхнулися з трагедією: звірячим вбивством дочки одного з них.

Отже, один герой – жертва, другий береться за розслідування, а третій… підозрюваний.

Два «Оскара» за кращі ролі, два «Золотих глобуса», «Сезар» і «Пальмова гілка» – все це тільки підтверджує, що Клінт Іствуд не лише актор вестернів, а й уміє знімати дуже якісне кіно.

Шпигун, вийди геть (Tinker, Tailor, Soldier, Spy), 2010

Драма за романом майстра шпигунської інтриги Джона Ле Карре побудована на найпростішому прийомі – хтось в нашому відомстві шпигун, хто ж це може бути?

Шведський режисер Томас Альфредсон, постановник сумного вампірського хоррора «Впусти мене», робить з екранізації Ле Карре не тільки майстер-клас з нагнітання смертельної напруги скупими мазками (так, найбільш напружена сцена тут – Бенедикт Камбербетч бере документи в архіві).

Він ще й встигає розчинити між рядків інтелектуального трилера про небезпечну гру в кішки-мишки зі зрадником сумну драму про чоловіків, які загубили життя і серця на проклятій роботі.

Полювання (Jagten), 2012

Детектив Вінтерберга ходить по краю дозволеного: його головний герой у виконанні суворого данця Мадса Міккельсена, якому глядач повинен співчувати, звинувачується в педофілії.

Спокійний і скромний провінційний данський вчитель, улюбленець усіх дітей, бореться з колишньою дружиною за опіку над улюбленим сином.

Він користується безмежною повагою у місцевих і занадто довго розлучається, аж нарешті раптом отримує надію на щасливий результат. І треба ж таке: саме в цей час п’ятирічна дівчинка розповідає одній з виховательок, що вчитель торкався до неї в інтимних місцях.

Тепер його життя, до з’ясування всіх обставин, у реальній небезпеці.

Батьки не поступляться нічим, щоб захистити своїх дітей.

Екстремальна картина Вінтерберга про батьківські страхи, заборонені відносини та наклеп, про насильство, яким виправдовують себе люди, що втратили контроль, – трилер про самосуд, після титрів якого в вухах ще звучать постріли.

Зникла (Gone Girl), 2014



Романом Гілліан Флінн в 2012 році зачитувався весь світ, тож не дивно, що дуже швидко у письменниці викупили права на екранізацію.

«Зникла» – це міцний, хвацько закручений психологічний детективний трилер, який переглядаєш на одному диханні всі дві години.

На перший погляд, Нік і Емі – зразкова подружня пара. Вона – красуня, героїня популярної серії книг, він – співвласник бару і викладач курсів з літератури. Але на п’яту річницю весілля Емі безслідно зникає.

Подивившись «Зниклу», в черговий раз переконуєшся, що режисер Девід Фінчер у своїх фільмах не підводить глядача.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про 5 фільмів неперевершеного режисера Квентіна Тарантіно.

Фото: IMDb

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