Моторошні та динамічні. Cім трилерів, які триматимуть вас у напрузі до самого кінця

Список найкращих трилерів, які варто подивитися.

Мабуть, ніхто достеменно не знає, що таке трилери: чи то різновид фільмів жахів, чи то гостросюжетний детектив.

Але що ми у Ранку у великому місті знаємо напевно, так це те, що наша підбірка якісних трилерів точно полоскоче тобі нерви, а кінострічки триматимуть у напруженні до останньої хвилини.

Від серії фільмів про маньяка-канібала до поважного шкільного вчителя, якого чи то помилково, чи за діло звинуватили у педофілії: тримай сім культових трилерів на вечір неділі, аби трохи розім’яти свою нервову систему.

Три дні Кондора (The Three Days of Condor), 1973