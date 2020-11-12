Модні куртки на осінь 2020: як утеплитися стильно

Модні куртки на осінь 2020 року – актуальні моделі з фото.
Уже зовсім скоро модниці змінять невагомі літні сукні на тепленькі куртки. На які саме моделі верхнього одягу варто звернути увагу восени 2020 року – ми розповімо в матеріалі.
Модні осінні куртки 2020
Куртка-жилет
Поки не настав сильний холод, хорошим вибором стане куртка-жилет на тонкій синтепоновій підкладці.
Її основна перевага – комфорт. Адже, завдяки відсутності рукавів, така куртка абсолютно не сковує рухів.
Щоб виглядати максимально стильно, поєднуй жилет із джинсами, прямими спідницями та навіть вечірніми сукнями.
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Куртка-бомбер
Об`ємна куртка-бомбер може стати основою твого осіннього casual-гардеробу.
Її головна особливість – гумки внизу куртки та манжетів, які надійно захищають від пронизливого вітру.Також по темі: Модне взуття на зиму 2021: найстильніші моделі чобіт і черевиків Модні спідниці 2020: 5 моделей для ідеальних осінніх луків Модні пальто на осінь 2020: трендові моделі
До речі, колись цю комфортну куртку винайшли для пілотів, через деякий час її облюбували спортсмени. І лише згодом вона стала частиною жіночого гардеробу. І ми цьому дуже раді.
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Анорак
Любиш небанальні луки? Тоді зверни увагу а куртку-анорак. Цьогоріч ця модель підкорила усі світові подіуми, тож може і тобі буде до смаку.
Особливості куртки-анорак:
- Одягати її доведеться через голову, і це мінус. Якщо стане жарко, просто розстібнутися в тебе не вийже.
- Анорак має велику кишеню-кенгуру – і це плюс. Адже прохолодним вечором ти зможеш зігріти руки.
- Об`ємний капюшон за потреби допоможе cховатися від дощу чи вітру.
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Вовняні куртки з накладними кишенями
Практичні куртки з теплої вовни – один із найзатишніших трендів осені 2020.
Упевнені, якщо придбаєш собі таку – то неодмінно її полюбиш.
Щоб створити ідеальний повсякденний комплект, поєднуй вовняну куртку з яскравими брюками та джинсами.
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Нагадаємо, раніше ми розповідали про модне осіннє взуття.
Фото: Pixabay