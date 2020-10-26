Модні пальто на осінь 2020: трендові моделі

Як обрати стильне жіноче пальто на осінь 2020? Ранок у Великому Місті зібрав актуальні тренди та найцікавіші моделі. Дивись і обирай!
Модні жіночі пальто осінь 2020
Двобортне пальто
Двобортне пальто – справжня класика у модному світі. Без нього вже багато років не можна уявити ані модний показ верхнього одягу, ані осінні вулиці великих міст.
Виглядає воно стильно і дорого. Тож жінка, яка обрала, буде елегантною в будь-якій ситуації.
Найбільш популярними восени 2020 року стануть двобортні пальто бежевого, бузкового, оливкового та шоколадного кольорів. Втім, класичні монохромні варіанти теж залишаються на вершині модного олімпу.
Вдягнути таке пальто можна і в офіс, і на свято, і просто на прогулянку в парк.
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Біле пальто
Ну то й що, що непрактично? Зате дуже ефектно та витончено.
З білим бальто ти зможеш створити безліч бездоганних образів.
Поєднуй його з жіночними сукнями пастельних кольорів та з будь-яким одягом чорного кольору. І ти матимеш фурор, куди б не прийшла.
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Шкіряне пальто
Цьогоріч пальто зі шкіри було на всіх головних подіумах. І нам воно теж дуже подобається.Також по темі: Модне взуття на осінь 2020: актуальні моделі та тренди Модні сумки на осінь 2020: трендові моделі Теплі та жіночні: модні сукні на осінь 2020
У новому сезоні дизайнери радять обирати об`ємні або приталені варіанти максі-довжини.
А особливим шиком буде чорне блискуче пальто з лакованої шкірию.
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Максі-довжина
Якщо ти думаєш, що максі-довжина підходить лише для створення вечірніх образів, хочемо тебе порадувати: восени 2020 року ти можеш носити такий одяг щодня.
Для створення стильного кежуал-луку, вдягай їх у тандемі з ботільйонами, брогами та навіть кедами.
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Стьобане пальто
Стьобані пальта ідеально підуть на жовтень-листопад, коли у звичайному пальто уже прохолодно, а у пуховику ще жарко.
Виглядають такі моделі елегантніше, ніж звичайні куртки. Тож ми впевнені, що ти закохаєшся в одне з них.
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Нагадаємо, раніше ми розповідали про модні куртки 2020.
Фото: Pixabay