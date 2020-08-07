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ICTV / Ранок / Модне взуття на осінь 2020: актуальні моделі та тренди / 07.08.2020 17:11
07.08.2020 17:11
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Модне взуття на осінь 2020: актуальні моделі та тренди


Яке взуття носитимуть восени 2020 року? Ранок у Великому Місті зібрав найгарячіші моделі та тренди наступного сезону.

У такому взутті твоїм ніжками буде тепло та комфортно, а усі навколо проводжатимуть тебе захопленими поглядами.

Модне взуття на осінь 2020

Kitten heels

Взуття з міні-каблуком ідеально підійде прихильницям кедів та кросівок, яким захотілося додати трішки лоску до свого луку.

Kitten heels – це ідеальний компроміс між спортивним взуттям та витонченими високими підборами.

Це красиво, комфортно, а у 2020 році ще й модно.

 

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Публикация от Tiramishoe (@tiramishoe.gr)

 

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Жокейські чоботи

Жокейські чоботи – один із найгарячіших взуттєвих трендів наступного сезону.

Вони виглядають сміливо та зухвало і підійдуть для впевнених у собі красунь, які цінують комфорт в усьому.

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Поєднувати таке взуття дизайнери рекомендують із нижними сукнями та спідницями. Такий мікс стилів дозволить тобі створити неповторний образ та підкреслити свою жіночність.

 

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Публикация от MERLE Пошив эксклюзивной обуви (@merle_official)

 

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Публикация от MERLE Пошив эксклюзивной обуви (@merle_official)

Взуття з гострим носком

Взуття з елегантним гострий мисом продовжує триумфально крокувати модними подіумами та вулицями великих міст.

Сміливо обирай таку модель – і точно не прогадаєш!

 

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Взуття з ланцюгами

Набридли мінімалізм і лаконічність? Тоді вибирай модне осіннє взуття, прикрашене ланцюгами. Туфлі та чоботи з таким декором стануть справжнім хітом нового сезону.

Тож масивний ланцюг чи тоненька металева прикраса – вибір за лише за тобою.

 

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Чоботи і черевики яскравих кольорів

У гардеробі кожної модниці мають бути чорні чоботи. Але що робити, якщо душа просить свята?

Сміливо обирай взуття соковитих та життєрадісних відтінків – воно зараз у тренді.

Жовті, блакитні, рожеві чоботи та ботільйони розфарбують осінні будні. А твій лук зроблять молодіжним і модним.

 

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Публикация от нежный фотограф Москва (@sanzhieva.photo)

 

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Публикация от ???????????????????????????? (@djulia_shop_lux)

Нагадаємо, раніше ми розповідали про модні тренди осені 2020.

Фото: Pixabay

Аліна Литвиненко

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Теги: мода, модні тренди, модні тренди осені
07.08.2020 17:11



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