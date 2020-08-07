Модне взуття на осінь 2020: актуальні моделі та тренди

Яке взуття носитимуть восени 2020 року? Ранок у Великому Місті зібрав найгарячіші моделі та тренди наступного сезону.
У такому взутті твоїм ніжками буде тепло та комфортно, а усі навколо проводжатимуть тебе захопленими поглядами.
Модне взуття на осінь 2020
Kitten heels
Взуття з міні-каблуком ідеально підійде прихильницям кедів та кросівок, яким захотілося додати трішки лоску до свого луку.
Kitten heels – це ідеальний компроміс між спортивним взуттям та витонченими високими підборами.
Це красиво, комфортно, а у 2020 році ще й модно.
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Жокейські чоботи
Жокейські чоботи – один із найгарячіших взуттєвих трендів наступного сезону.
Вони виглядають сміливо та зухвало і підійдуть для впевнених у собі красунь, які цінують комфорт в усьому.Також по темі: Модні піджаки і жакети 2020: актуальні моделі Модна нижня білизна 2020: яку модель обрати Модні шорти 2020: найкрутіші моделі та тренди
Поєднувати таке взуття дизайнери рекомендують із нижними сукнями та спідницями. Такий мікс стилів дозволить тобі створити неповторний образ та підкреслити свою жіночність.
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Взуття з гострим носком
Взуття з елегантним гострий мисом продовжує триумфально крокувати модними подіумами та вулицями великих міст.
Сміливо обирай таку модель – і точно не прогадаєш!
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Взуття з ланцюгами
Набридли мінімалізм і лаконічність? Тоді вибирай модне осіннє взуття, прикрашене ланцюгами. Туфлі та чоботи з таким декором стануть справжнім хітом нового сезону.
Тож масивний ланцюг чи тоненька металева прикраса – вибір за лише за тобою.
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Чоботи і черевики яскравих кольорів
У гардеробі кожної модниці мають бути чорні чоботи. Але що робити, якщо душа просить свята?
Сміливо обирай взуття соковитих та життєрадісних відтінків – воно зараз у тренді.
Жовті, блакитні, рожеві чоботи та ботільйони розфарбують осінні будні. А твій лук зроблять молодіжним і модним.
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Нагадаємо, раніше ми розповідали про модні тренди осені 2020.
Фото: Pixabay