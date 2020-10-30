Модні спідниці 2020: 5 моделей для ідеальних осінніх луків

Які моделі спідниць актуальні цієї осені? І з чим їх поєднувати? Ранок у Великому Місті проаналізував модні тренди сезону – та готовий тобі розповісти про головні з них.

Читай і обирай, що тобі до смаку!

Модні спідниці 2020

Спідниця-пліссе

Ефектна спідниця пліссе – це найбільш жіночний та витончений тренд 2020 року. Вона зроблять твій лук легким та невагомим.

Особливо актуальні моделі нижче коліна. Можеш поєднувати таку спідницю як із класичними туфлями та блузою, так і з кросівками та светром-оверсайз.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от интернет-магазин bombita.rf (@bombita.rf) 24 Сен 2020 в 4:33 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Платья, Блузки, Брюки.Одежда. (@atismoda.ru) 9 Авг 2020 в 7:51 PDT

Спідниця-шорти

Ми вважаємо, що оригінальна спідниця-шорти – справжній маст-хев нового сезону. Адже це красиво, модно і практично.

Така модель дозволить тобі комфортно почуватися у будь-якій ситуації, і при цьому – виглядати на всі сто.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Одежда Куртки Пальто (@shop_to_shop) 4 Фев 2020 в 10:30 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Стильная и Модная одежда (@modnaya_shtuchka_ufa) 23 Сен 2020 в 4:57 PDT

Спідниця з розрізом

Спідниця с пікантним високим розрізом зробить тебе богинею міських вулиць 🙂

Ця модель не виходить із моди вже кілька сезонів поспіль, і вангуємо, що вона ще довго залишиться актуальною.

З такою спідницею ти можеш створювати справді круті образи – розслаблені і водночас сексуальні.

Головне – не бійся експериментувати!

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Одежда и обувьрозница и опт (@vkusno__store) 21 Сен 2020 в 11:59 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Дизайнерская одежда (@sadykova.design) 23 Дек 2019 в 7:10 PST

Шкіряна спідниця

Цієї осені шкіра б’є всі рекорди по популярності. Найкращий вибір – це спідниці міді коричневого, жовтого, бордового або зеленого кольору.

Якщо хочеш зробити образ більш зухвалим – носи таку спідницю зі свертом-оверсайз і кросівками.

Якщо ж волієш виглядати більш ніжно – надай перевагу жіночним сорочкам і черевикам.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Одежда Обувь Аксессуары (@gloss_brand) 23 Сен 2020 в 12:24 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Мила Семенова (@atelier_krasnodar13) 20 Сен 2020 в 8:40 PDT

Стьобана спідниця

З приходом холодів найкращим вибором стануть мегамодні стьобані спідниці. У них тобі тобі буде тепло в будь-яку погоду.

Така модель стане основою твоїх яскравих і небанальних осінніх луків. Вдягнути її можна і в офіс, і на прогулянку, і на світський раут із дрес-кодом Smart Casual.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Модные идеи для вдохновения! (@atelier_kalinovaya_ideas) 11 Дек 2019 в 9:47 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от S O L O – U (@solo_u) 2 Дек 2015 в 2:13 PST

Нагадаємо, раніше ми розповідали про модні піджаки 2020.

Фото: Unsplash

Аліна Литвиненко

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.