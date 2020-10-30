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ICTV / Ранок / Модні спідниці 2020: 5 моделей для ідеальних осінніх луків / 30.10.2020 15:51
30.10.2020 15:51
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Модні спідниці 2020: 5 моделей для ідеальних осінніх луків


Які моделі спідниць актуальні цієї осені? І з чим їх поєднувати? Ранок у Великому Місті проаналізував модні тренди сезону – та готовий тобі розповісти про головні з них.

Читай і обирай, що тобі до смаку!

Модні спідниці 2020

Спідниця-пліссе

Ефектна спідниця пліссе – це найбільш жіночний та витончений тренд 2020 року. Вона зроблять твій лук легким та невагомим.

Особливо актуальні моделі нижче коліна. Можеш поєднувати таку спідницю як із класичними туфлями та блузою, так і з кросівками та светром-оверсайз.

 

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Публикация от интернет-магазин bombita.rf (@bombita.rf)

 

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Публикация от Платья, Блузки, Брюки.Одежда. (@atismoda.ru)

Спідниця-шорти

Ми вважаємо, що оригінальна спідниця-шорти – справжній маст-хев нового сезону. Адже це красиво, модно і практично.

Така модель дозволить тобі комфортно почуватися у будь-якій ситуації, і при цьому – виглядати на всі сто.

 

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Спідниця з розрізом

Спідниця с пікантним високим розрізом зробить тебе богинею міських вулиць 🙂

Ця модель не виходить із моди вже кілька сезонів поспіль, і вангуємо, що вона ще довго залишиться актуальною.

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З такою спідницею ти можеш створювати справді круті образи – розслаблені і водночас сексуальні.

Головне – не бійся експериментувати!

 

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Публикация от Дизайнерская одежда (@sadykova.design)

Шкіряна спідниця

Цієї осені шкіра б’є всі рекорди по популярності. Найкращий вибір – це спідниці міді коричневого, жовтого, бордового або зеленого кольору.

Якщо хочеш зробити образ більш зухвалим – носи таку спідницю зі свертом-оверсайз і кросівками.

Якщо ж волієш виглядати більш ніжно – надай перевагу жіночним сорочкам і черевикам.

 

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Публикация от Одежда Обувь Аксессуары (@gloss_brand)

 

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Публикация от Мила Семенова (@atelier_krasnodar13)

Стьобана спідниця

З приходом холодів найкращим вибором стануть мегамодні стьобані спідниці. У них тобі тобі буде тепло в будь-яку погоду.

Така модель стане основою твоїх яскравих і небанальних осінніх луків. Вдягнути її можна і в офіс, і на прогулянку, і на світський раут із дрес-кодом Smart Casual.

 

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Публикация от Модные идеи для вдохновения! (@atelier_kalinovaya_ideas)

 

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Публикация от S O L O – U (@solo_u)

Нагадаємо, раніше ми розповідали про модні піджаки 2020.

Фото: Unsplash

Аліна Литвиненко

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Теги: модні тренди, модні тренди осені
30.10.2020 15:51



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