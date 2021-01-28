Модне взуття на зиму 2021: найстильніші моделі чобіт і черевиків

Які чоботи та черевики будуть у моді взимку 2021? Ранок у Великому Місті зібрав найкращі моделі, які стильно зігріють твої ніжки.
Якими ж будуть головні модні тренди зимого взуття? Читай у матеріалі.
Модне взуття на зиму 2020
Яскраві чоботи
Яскраві чоботи не лише виділять тебе з натовпу, але й допоможуть боротися з зимовою хандрою. Не бійся додати фарб у свій гардероб і у своє життя!
Причому, йдеться не про універсальні сірі чи бежеві спопожки: у тренді – ультраяскраві відтінки всіх кольорів веселки, справжній вибух кольору!
Кислотний зелений, загадковий фіолетовий, цукерковий рожевий, сонячний жовтий – вибирай, що до душі саме тобі.
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Ботфорти
Ботфорти були не в тренді багато сезонів поспіль. Втім, зараз вони знову відвоювали свої позиції і тріумфально повертаються на модний олімп.
Цьогоріч їх можна було побачити на всіх модних показах Європи та Америки.
Можеш сміливо вибирати як стримані шкіряні моделі спокійних кольорів, так і замшеві ботфорти запаморочливих відтінків.
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Грубі армійські чоботи
Брутальні армійські черевики – це ідеальний вибір для міста.
Вони зручні, теплі та стильні. А головне – будуть у моді ще кілька сезонів. Тож, придбавши таку модель, ти точно не прогадаєш із вибором.Також по темі: Модні піжами 2021: як стильно виглядати вдома "Голий" нюд VS соковитий неон: модні тренди макіяжу 2020 Модні піджаки і жакети 2020: актуальні моделі
Сміливо поєднуй грубі ботинки з романтичними сукнями та спідницями. Таке поєднання вигідно підкреслить твою тендітність та ніжність.
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Квадратний носок
Зимове взуття з квадратним носком – один із головних трендів осені, який плавно перекочовує і в зимові гардероби модниць.
Геометричні сапожки виглядають екстравагантно і водночас елегантно. Вони підійдуть для жінок, які не бояться бути в центрі уваги.
Обирай класичні білий та чорний кольори – монохромні моделі з квадратним носом виглядають максимально ефектно.
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Взуття зі шнурівкою
Сапоги та ботинки зі шнуровкою вдало поєднують у собі красу та комфорт. Вони наче створені для довгих прогулянок засніженим містом.
У новому сезоні актуальними будуть як моделі вище коліна, так і укорочені.
Окрім шнурівки, модні зимові чоботи 2021 можуть бути прикрашені ремінцями та навіть шовковими стрічками.
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Нагадаємо, раніше ми розповідали про модні тренди на зиму 2021.
Фото: Unpslash