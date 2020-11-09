5 причин почати займатися йогою

Чому варто почати займатися йогою? Ранок у Великому Місті разом із учителем йоги Катериною Демко зібрали для тебе список причин нарешті відкласти всі справи та записатися на тренування.
Відчути ефект від йоги можна вже за 2 місяці регулярних занять. Достатньо приділяти їй хоча б 15-45 хвилин на день. Займатися можна як самостійно вдома, так і в групі з інструктором.
Навіщо займатися йогою?
Ти станеш здоровіше
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Йога – це справжня знахідка для тих, хто хоче покращити здоров’я без ліків.
Хронічні захворювання, головні болі, проблеми зі спиною – заняття здатні усунути цілу низку неприємних симптомів.
Уже за кілька місяців у тебе поліпшиться кровообіг, м’язовий тонус, робота серцево-судинної, дихальної, травної та ендокринної систем організму.
А ще – покращиться імунітет і загальне самопочуття.
Нормалізується вага
Йога – дуже ефективний і безпечний спосіб боротьби із зайвою вагою.
Вона допоможе тобі не тільки схуднути, але й зробити тіло міцним та підтягнутим. Адже деякі асани задіюють глибокі м’язи, відповідальні за стрункий силует.
Крім того, що йога працює з суглобами, дає прекрасну розтяжку і гнучкість, вона так само допомагає створити прекрасну фігуру завдяки силовим практикам, – пояснює Катерина.
Користь йоги полягає ще й у тому, що вона допомагають розібратися з емоційними причинами переїдання. А отже – тобі більше не хотітиметься «заїдати» стрес цукерками або бургерами.
Поліпшиться емоційний стан
Після занять йогою, змінюється емоційний стан, з’являється відчуття спокою, життєрадісності, внутрішньої гармонії, пояснює Катерина.Також по темі: Як схуднути в талії за тиждень Лікарі розповіли, які спеції допоможуть схуднути Рецепт фруктового салату, що не шкодить фігурі
А от страждання і душевний біль починають розчинятися. Тож уже за пару тижнів від стресу та депресії не залишиться і сліду!
Піднімається рівень енергії, виникає відчуття спокою. Ті завдання, які раніше могли викликати агресію, після занять сприйматимуться спокійніше. А там, де здавалося, що немає виходу із ситуації, знаходяться рішення, – говорить інструкторка із йоги.
Покращаться відносини з рідними та друзями
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Йога допомагає позбутися перепадів настрою, робить людину більш спокійною та врівноваженою.
А отже – ти більше не зриватимешся на інших.
Навпаки, будеш буквально випромінювати позитивну енергію.
Зміцняться жіноче здоров’я і чоловіча сила
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Йога допомагає відрегулювати гормональний фон та покращує кровообіг в області малого тазу.
Завдяки цьому, заняття благотворно впливають на репродуктивні функції організму.
Та й задоволення від інтимних стосунків стане в рази більше 🙂
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як почати бігати зранку.
Фото: Pixabay