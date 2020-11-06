Що робити, якщо шахраї зняли гроші з картки?

Покрокова інструкція від юриста та блогера Олександра Моргуна, як повернути поцуплені гроші з картки.

Повідомленя про те, що недостатньо коштів на картці – хоча ні контрольного дзвінка ні смс підтвердження не було – дуже неприємне явище.

В теперішній час, коли в усіх з грошами не дуже, і більшість коштів зберігається на банківських картках, такі шахрайські дії можуть мати катастрофічні наслідки.

Але без паніки! Як повернути свої гроші назад?

Згідно із законом, банк зобов’язаний повернути гроші, незаконно списані шахраями з карти, але при умові, якщо ви не порушували умов договору та правила користування карткою і невідкладно повідомили про це банк.

То що ж робити, якщо з карти зникли гроші?

1. Одразу дзвонимо до банку (до особистого менеджера або на гарячу лінію) і повідомляємо про несанкціоноване списання грошей (спірну операцію).

2. Кажемо, щоб заблокували карту. Оскільки шахрайські дії можуть повторитись! Вкрасти могли, до прикладу, лише частину коштів.

3. Звертаємось в поліцію із заявою про вчинення кримінального правопорушення і, отримуємо витяг з ЄРДР.

4. Пишемо в банк офіційну вимогу про повернення коштів. Розглянути вашу претензію банк зобов’язаний протягом 1 місяця, а ось гроші вам можуть повертати пару днів або пару місяців (Терміни ніде не прописані).

5. Сидимо та чекаємо повернення грошей.

А якщо не дочекались, і, як ви зрозуміли, це найімовірніший варіант, тоді:

6. Звертаємось в суд з відповідним позовом.

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Якщо кошти з вашої карти зняли без вашого благословення (безпосередньої допомоги), і ви одразу повідомили про це Банку – суд стане на вашу сторону і кошти вам повернуть!

Відповідно до пунктів 6.7, 6.8 Положення «Про порядок емісії спеціальних платіжних засобів», затвердженого НАЦБАНКОМ 30.04.2010 року, банк у разі здійснення не дозволеної або некоректно виконаної платіжної операції негайно відшкодовує платнику суму такої операції.

Та, за необхідності, відновлює залишок коштів на рахунку до того стану, у якому він був перед виконанням цієї операції.

Важлива умова, нагадуємо: для цього користувач повинен невідкладно повідомити банк про платіжні операції.

Відповідно до п. 32.3.2 Закону України «Про платіжні системи та переказ грошей в Україні у разі переказу з рахунка платника без законних підстав, за ініціативою неналежного стягувана або внаслідок інших помилок банку повернення платнику цієї суми здійснюється у встановленому законом судовому порядку.

При цьому банк, що списав кошти з рахунка платника без законних підстав, має сплатити платнику пеню.

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Фото: Unsplash

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