Як захиститись від лікарської помилки: поради юриста

В українському законодавстві відсутнє поняття “лікарська помилка”, проте лікаря все одно можна притягнути до відповідальності.

Більшість справ проти лікарів заводяться по ст. 140 КК України: неналежне виконання медичним або фармацевтичним працівником своїх професійних обов’язків внаслідок недбалого чи несумлінного до них ставлення, якщо це спричинило тяжкі наслідки для хворого.

І ключовим моментом у даній ситуації є спричинення тяжких наслідків для здоров’я.

Якщо таких немає, а ступінь тяжкості визначається на підставі висновку експертизи (яку будуть проводити також медики, не без почуття корпоративної солідарності) і тяжких наслідків експерт не встановить, притягнення до відповідальності за ст. 140 КК України стає неможливим.

Покаранням, відповідно до цієї статті, є позбавлення обіймати певні посади та строк до 5 років або обмеження чи позбавлення волі на строк до 2 років

Також можуть застосовувати до лікарів й ст. 139 КК України (ненадання допомоги хворому медичним працівником) – покарання штраф до 850 грн чи позбавлення права обіймати певні посади або виправні роботи на строк до 2 років

Друга категорія справ (цивільні) – це справи про відшкодування матеріальної та моральної шкоди, завданої ушкодженням здоров’я, спричиненого медичною допомогою неналежної якості.

Відшкодування такої шкоди здійснюється відповідно до положень глави 82 ЦКУ.

Та здебільшого до лікарів застосовується ст.1168: відшкодування моральної шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю фізичної особи.

Оскільки більшість лікарів працюють за трудовими договорами, то і відшкодування шкоди завданої пацієнту відповідно до ст.1172 ЦКУ покладено на юридичну або фізичну особу-роботодавця, тобто лікарню.

Яким повинен бути ваш порядок дій, якщо ви потрапили в лікарню? Що треба робити, аби в разі чого притягнути до відповідальності лікарів?

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