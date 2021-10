День юриста 2021: привітання у віршах і прозі

Привітання з Днем юриста українською мовою у прозі та віршах, короткі смс-вітання, а також листівки.

8 жовтня в Україні традиційно відзначають День юриста. Якщо серед твоїх рідних і друзів є нотаріуси, судді, адвокати – не забудь привітати їх із професійним святом.

Нововведення, закони напам’ять ти знаєш,

У справах фінансових ти ніколи не прогадаєш.

Працею ти копіткою повагу заслужив,

Кар’єру швидко зробив і з совістю дружив.

Тебе я поважаю за чесність, влучний розум,

У день святковий бажаю везіння та фортуни,

Побільше тобі щастя, удачі і добра,

Нехай вірною буде дружба і любов твоя!

***

Для юриста не проблема:

Пізно лягти і рано встати.

Для нього рідна тема –

Незаконність розпізнати.

Він витривалий, стійкий,

Він талановитий, як артист,

Якщо потрібно в бій, він – жвавий,

Треба – змовчить юрист.

Він – гроза для афериста,

Він не терпить зло і лестощів,

Кредо життя для юриста:

Юридична честь!

***

Юриста з непорушною волею,

Юриста з серйозною долею,

З позицією активіста –

Вітаємо ми з днем юриста.

Вітаємо і побажаємо

Успіхів і помислів чистих,

І довгих днів життя променистих,

Щоб був ти непотоплюваний.

Щоб щастя тобі посміхалося,

Життя радістю наповнювалася!

Для чого потрібні юристи? Отримати спадок від бабусі в Америці, відбитися від штрафу або зменшити податки? Одним словом, юристи нам потрібні як повітря. Тому прийміть наші вітання з Вашим професійним святом. Ніколи не сумуйте, і нехай усі Ваші справи будуть виграшними.

***

Вітаю з Днем Юриста! Бажаю плавати в законодавстві України, як риба в воді. Нехай не буде відбою від клієнтів, а тобі вдається вирішити всі їх проблеми. Нехай успіх, удача і талант супроводжує тебе на кар’єрних сходах.

***

Красномовний і освічений, розумний і чесний – це портрет ідеального юриста, і сьогодні ми маємо честь привітати його з професійним святом! Нехай в твоїй роботі панує порядок і коректність, а в особистому житті – завжди частка веселощів, азарту і море благополуччя!

***

Нехай у вашому житті буде тепло, затишок і щасливі моменти. Ваша робота заслуговує поваги, адже саме ви є останньою надією людини, хто намагається довести світові свою чесність. З Днем юриста!

Ви працюєте, юристи, непохитно,

Ви бережете честь своїх клієнтів,

Ви знаєте, як зробити все законно,

Юристи, ви гідні компліментів.

***

Невинного скарати не дасте,

Порадою підтримуєте нас,

Закони добре знаєте. За все

У день святковий всі вітаєм вас!

***

Шановний юристе! Бажаю тобі професіонального росту, вдячних клієнтів, успішних справ та звичайно міцного здоров’я, щастя та сімейного благополуччя.

