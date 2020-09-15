Що робити, якщо ви розбили товар у супермаркеті: порада юриста

Що робити, якщо ви випадково розбили товар у супермаркеті чи в магазині? Пояснить юрист-консульт і блогер Олександр Моргун.

У такій ситуації більшість із нас одразу тягнеться до гаманця, щоб розрахуватися, але не ми з вами, оскільки ми знаємо свої права. Тож, давайте розберемося в ситуації.

Стаття 323 Цивільного кодексу України каже, що ризик за випадкове знищення або пошкодження товару несе продавець – до моменту його купівлі.

Тож, коли до вас на шаленій швидкості несеться працівник магазину або охоронць, щоб сказати, що вам неодмінно треба одразу розрахуватися за розбитий товар, ми зберігаємо спокій, poker face, продовжуємо розмову.

Абсолютно ніхто, не має права змусити нас прямо на місці в магазині заплатити за розбитий товар. Це все казки для наляканих підлітків! Чому? Змусити вас платити має право лише суд – і то, якщо магазин доведе, що ви спеціально, навмисно розбили даний товар. А це треба ще буде постаратись.

Якщо працівники магазину або охоронці відверто вас напрягають, хаміють чи тиснуть на вас, ми згадуємо прекрасний Закон України Про захист прав споживачів. У частині другій статті 17 Закону кажеться, що забороняється примушувати споживача придбати продукцію непотрібного йому асортименту. А навіщо нам з вами розбита пляшка вина? Я думаю, не потрібна.

А якщо охоронець поводить себе як техаський рейнджер, то ми маємо Закон України Про охоронну діяльність, де, відповідно до пункту 7, статті 10, охоронцю забороняється здійснювати дії, що посягають на права, свободи та власність фізичних осіб. А також принижують честь, гідність і ділову репутацію. Зрозуміло?

Тож давайте підіб`ємо підсумок.

Перше – відповідальність за розбитий товар до моменту його купівлі несе власник товару. Друге – ніхто не має права примусити вас платити за товар безпосередньо на місці в магазині. Лише суд на підставі рішення свого, якщо магазин доведе, що ці дії були зроблені вами навмисно.

Третє – агресивно поводяться чи напрягають вас працівники магазину? З ними навіть не говоримо, кажемо – хай вивчають Закон України “Про захист прав споживачів”.

Але запам’ятайте: всі ці закони діють лише у випадку якщо ви з необережності, ненавмисно розбили товар. Якщо ж ви забігли з бейсбольною битою в магазин та почали все трощити, то на камерах видно, як ви берете пляшку вина, кидаєте її об підлогу – заплатити вам однозначно доведеться.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як захиститись від банківських шахраїв.

Фото: Unsplash

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