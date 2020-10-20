Навіть легка форма COVID-19 вбиває клітини мозку?

Невтішна статистика захворюваності на COVID-19 в Україні та світі. Та нове дослідження від бразильських вчених, яке показує: перехворіти і забути у випадку з коронавірусом – не найкращий вихід.

Офіційна статистика коронавірусу: неповна, але вже критична

Понад 300 тисяч інфікованих, з них майже 5700 осіб померли. Це актуальна офіційна коронастатистика станом на 19 жовтня в Україні.

Схоже, той щодобовий приріст нових хворих на COVID-19, який ми спостерігали останній тиждень, ще квіточки. За словами в.о. директора Центру громадського здоров’я Ігоря Кузіна – пік епідемії коронавірусу в нашій державі прогнозують на кінець листопада.

– Зараз дуже важко робити якісь точні прогнози, але прогнози стосовно добової кількості 20 тисяч цілком реальні. Тому що ми вже зараз бачимо гострі респіраторні захворювання, інфекції. Найгірший сценарій, який був порахований, він складається у 35 тисячах добової кількості випадків захворювання, – каже Ігор Кузін.

Як “червоні” регіони ігнорують карантинні норми

Відучора до карантинної зони потрапили понад 20 міст, близько 40 районів і аж 9 обласних центрів, зокрема: Івано-Франківськ, Сєвєродонецьк, Полтава, Суми, Тернопіль, Харків, Хмельницький, Чернівці та Чернігів.

Попри те, що кількість червоних регіонів настільки зросла, за словами головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка, в більшості регіонів вирішили не припиняти рух громадського транспорту, на певних адміністративних територіях працюватимуть дитячі садочки, а десь навіть працюватимуть торговельні заклади.

За кількістю хворих Харків – нова Італія?

А от у Харкові, наприклад, навпаки потрібно максимально серйозно поставитись до посилення карантинних заходів, адже ситуація там критична.

Про це, зокрема, на своїй офіційній сторінці у Facebook пише голова Харківської облдержадміністрації Олексій Кучер.

– Сталося те, що ми бачили раніше в Італії. Переповнені лікарні, нестача лікарів та ліжок, а також тисячі хворих, яких ми змушені розвозити по лікарнях області. Сьогодні від кожного з нас залежить наше життя та життя наших рідних, – каже Олексій Кучер.

Ситуація ускладнюється у всьому світі

Лише за один тиждень у світі виявили понад 2 мільйони нових випадків COVID-19. І загальна кількість заражених уже перетнула позначку у 40 мільйонів, з яких мільйон і 100 тисяч – померли.

Через це уряди більшості країн приймають вкрай важкі для економіки, але важливі для людських життів рішення. Наприклад, Італія, яка свого часу пережила один з найсильніших коронавірусних ударів, нині переживає другу хвилю пандемії.

– Ці заходи повинні дозволити нам протистояти новій хвилі поширення вірусу, яка вражає не лише Італію, але й всю Європу. Ми не можемо витрачати час. Ми повинні діяти, використовуючи всі можливі заходи, щоб уникнути нового, повного блокування, – каже прем’єр-міністр Італії Джузеппе Конте.

Відтак, мери міст там тепер зможуть самі призначати час відкриття ресторанів і вказувати максимальну кількість відвідувачів.

Про посилення карантину повідомила й влада Швейцарії. У країні відучора ввели обов’язкове носіння масок в абсолютно усіх громадських місцях і усім, хто старше 12 років.

Також заборонено збиратися в громадських місцях більше, ніж по 15 осіб, а в місцях громадського харчування дозволено знаходиться лише на сидячих місцях.

А от у Великій Британії задумались над впровадженням тотального тритижневого локдауну. Мовляв, це єдиний спосіб зупинити стрімке поширення коронавірусу.

На думку місцевої влади, для того, щоб карантинні заходи були дієвими, вони мають бути різкими і глибокими.

Нові симптоми коронавірусу від британських вчених

Також британські вчені мають підозру, що симптоматика COVID-19 значно ширша, ніж заведено вважати. Зокрема, одним із прихованих симптомів коронавірусу може бути погіршення слуху та шум у вухах. Про це пишуть британські ЗМІ.

– Шум у вухах – це відчуття незрозумілих звуків, включаючи дзвін, дзижчання, шипіння або пульсацію.

Нещодавно вчені закликали лікарів звертати увагу на ознаки шуму у вухах, оскільки це може бути недостатньо діагностованим симптомом коронавірусу.

Насправді прояв симптомів залежить від віку інфікованих і особливостей організму. Тож не слід чекати температури, кашлю та затрудненого дихання.

Потрібно прислухатися до свого здоров’я та організму і за будь-якого поганого самопочуття зателефонувати своєму лікарю.

Чому перехворіти коронавірусом – насправді не найкращий варіант? Невже хвороба має мати плачевні наслідки для організму людини та, зокрема, для її мозку?

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Нагадаємо, раніше ми розповідали, чи потрібна Україні російська вакцина від COVID-19.

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