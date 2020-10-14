Чи потрібна Україні російська вакцина від COVID-19

Політичні та медичні ризики російської вакцини від COVID-19 для України.

Пандемія коронавірусу у світі нині на гребні хвилі. А вакцини від хвороби досі немає.

Є російська вакцина, хоч її якість і ефективність жодним чином не підтверджена і не визнана міжнародною спільнотою.

Попри це, все частіше лунають тези, що через стрімке зростання нових хворих на COVID-19 в Україні, вакцина від країни-агресора нас порятує. І не в останню чергу такі заяви мають політичну мету.

Та й у самому Кремлі кажуть – «ми обов’язково поділимось і врятуємо українців, ви тільки попросіть, а там домовимось».

А як ми неодноразово могли пересвідчитись, Росія ніколи не робить широких жестів, якщо не переслідує власні інтереси.

Але для початку розберімось суто з наукової точки зору, чи підходить нам російська вакцина чи ні? І головне – чому?

Чим небезпечна російська вакцина?

Як і весь світ, нас дуже тривожить швидкість, з якою російську вакцину «Спутнік-5» розробили і затвердили. Пригадуєте, ще на початку пандемії, провідні науковці світу говорили: «На розробку будь-якої вакцини йдуть роки, маємо надію, що залучивши найсвітліші голови світу, цього разу все буде швидше, але потрібно щонайменше рік».

– Міжнародна практика включає 3 фази оцінки ефективності та безпечності вакцини. Друга фаза – яку, по суті, і пройшла російська вакцина під назвою Спутнік-5, передбачає залучення невеликої кількості людей, декілька десятків, іноді сотень. Росіяни залучили 76. На цьому етапі оцінка ефективності відбувається за допомогою лабораторних маркерів, причому йдеться про короткий проміжок часу – місяць. І на цій другій фазі росіяни зупинилися, – каже лікарка-кардіолог та професорка Катерина Амосова.

Переслідуючи пропагандистські цілі, російська влада вирішила не проводити повний цикл випробування вакцини і запатентувати її як є.

Хоча саме третя фаза випробувань, наймасовіша і найскладніша, є ключовою для визначення ефективності і безпечності препарату, кажуть експерти.

Професорка каже: у світі після другої фази ніхто не бере на себе відповідальність вакцинувати людей. І переходять далі до третьої фази.

– Третя фаза має велике значення. Бо оцінювання тут відбувається в рамках подвійного сліпого рандомізованого дослідження, коли ані людина, ані лікар, який за ним спостерігає, не знає, що отримав пацієнт – ефективну речовину чи звичайні вітаміни. Це дозволяє об’єктивно підійти до оцінки того, що відбувається, – зазначає Амосова.

Росіяни підробили результати випробувань?

Ця третя фаза досліджень таки буде, пишуть російські ЗМІ, і до неї долучать близько 40 тисяч піддослідних, причому не лише на території Росії.

Але усім потенційним споживачам вакцини треба дуже добре подумати, перш ніж довіритись російським науковцям.

Адже навіть перші 2 стадії викликали чимало сумнівів у світової медичної спільноти.

Росіяни опублікували результати випробувань в авторитетному міжнародному медичному журналі LanCET.

Після цього майже півсотня професорів з США, Німеччини, Великобританії, та низки інших країн підписали відкритий лист до російських розробників. Суть листа у простому питанні “як у добровольців з різних груп, які отримали різні компоненти препарату, цифри антитіл в крові абсолютно однакові”?

Адже, статистично такий збіг дуже малоймовірний. Іншими словами, науковці підозрюють, що росіяни підробили результати випробувань. А це дуже тривожний сигнал.

Російська вакцина – не медичний, а політичний інструмент?

Тепер до питань ідеологічних. Навряд Київ зможе без наслідків домовитись з Росією про закупку вакцини, допоки ті ж продавці на сході України вбивають наших громадян.

Для Кремля вакцина не медичний препарат, а політичний інструмент. Піар. Гроші. Та що завгодно, але тільки не реальна можливість врятувати людей і зупинити пандемію.

З цим зокрема погодився й російський політик Лев Шлосберг на одному з українських телеканалів.

– Що стосується масового застосування цієї вакцини в Росії – воно відсутнє. Його зараз немає, до нього готуються. Нам відомо про те, що планується вакцинувати сотні тисяч людей певних професій – це лікарі, вчителі, працівники силових структур. Про це оголошено, але мені поки невідома жодна організація, жодне місто, де б ця масова вакцинація була розпочата. Тобто, одна справа – те, що ми чуємо в ЗМІ, й інша – те, що існує в реальності, – каже Лев Шлосберг.

Таким чином ми отримуємо ще одне підтвердження, що так звана «перша у світі вакцина» – це російський міф.

З іншого боку, на думку медиків, життя українців має бути на першому місці, але з дотриманням усіх умов.

Йдеться не лише про повноцінне проведення усіх трьох етапів розробки вакцини, але й про відкриті документи.

Тож, чи скористаємось ми російською вакциною, якщо вона в майбутньому виявиться ефективною та безпечною?

Дивіться у відео.

Нагадаємо, раніше ми писали, чи повернуть в Україну жорсткий карантин.

Фото: Unsplash

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