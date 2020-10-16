Коронавірусна загроза: вчені звернулись до Зеленського із тривожною заявою

Посилити карантин в Україні і жорсткіше контролювати його дотримання. З такою заявою до президента Зеленського звернулись близько 500 провідних українських вчених і науковців-медиків.

Якщо сьогоднішньої загрозливої тенденції не зупинити, то завтра пошук лікарняного ліжка для тисяч і тисяч громадян замінить пошук кладовища, де можна поховати близьку людину (невже ми так швидко забули ситуацію, яка була навесні в Італії чи в Іспанії?).

У заяві, опублікованій на сайті Академії наук вищої школи України, зокрема, йдеться, що влада, має забезпечити неухильне дотримання тих обмежень, які вже встановлені урядом.

А порушників карантинного режиму, в тому числі й тих, які лише імітують носіння масок, не закриваючи ними рота та носа, слід притягати до відповідальності.

Невтішна ситуація в Україні

Не дивно, що науковці стривожені. В Україні коронавірусною інфекцією вже заразились більш, ніж 280 тисяч людей, з яких понад 5300 померли, і це тільки офіційно зафіксовані випадки.

Зрештою, через таке стрімке зростання кількості нових випадків в Україні не суттєво, але таки посилили карантин.

Міністр Охорони здоров’я Максим Степанов на щоденному брифінгу від 15 жовтня заявив:

Були майже заборонені будь-які масові заходи. Якщо ми говоримо про зелений рівень епідемічної небезпеки, то це не більше 50-ти осіб з дотриманням дистанції, в жовтій зоні – 30 і в помаранчевій не більше 20-ти осіб. Також ми ввели додатково обмеження щодо роботи закладів харчування. Це ресторани, кафе, інші заклади. Тепер вони працюють до 22 години і не пізніше.

Щодо інших правил, то спортивні заходи можна буде проводити, але без глядачів, окрім міжнародних змагань. Ну і, звісно, сам адаптивний карантин продовжили до кінця 2020-го року.

Коронавірус у світі

Погіршується ситуація не лише в Україні.

У світі вже понад 38,5 мільйонів заражених, з яких мільйон і 90 тисяч людей – померли.

Найбільше друга хвиля прослідковується у країнах Західної Європи.

Там мало не щодня фіксують антирекорди за кількістю нових хворих, причому цифри суттєво перевищують ті, які були на піку першої хвилі навесні.

У Бельгії, через зростання кількості нових хворих на Covid-19 не виключають перевантаження відділень інтенсивної терапії в лікарнях.

Тим часом у Нідерландах, де щодоби фіксують більше 7 тисяч нових випадків, запровадили частковий локдаун.

Там повністю закрилися заклади громадського харчування, однак вони все ще можуть працювати на винос. А в закритих приміщеннях разом дозволено збиратися не більше ніж 30 людям.

– Сьогодні ми придумуємо нові та потужні протизаходи. Насправді ми збираємося частково заблокуватись, і щоб не заразитися вірусом, нам потрібно різко зменшити кількість соціальних контактів та подорожей. Це важке рішення, і заходи зашкодять, але це єдиний спосіб, оскільки факти не брешуть. Нам потрібно бути жорсткішими до себе і суворішими до власної поведінки, – заявив прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте.

“Тривалий COVID”

Тим часом вчені британського Національного інститут дослідження здоров’я опублікували роботу про так званий «тривалий COVID».

Відомо, що зазвичай люди одужують після COVID-19 протягом 2-3 тижнів. Однак, хворі на «тривалий коронавірус» страждають від його проявів місяцями.

Вчені з’ясували, що тривалий перебіг проявляється одразу чотирма симптомами: поствірусної втоми, постінтенсивної терапії, постійного ураження серця та легень та тривалого синдрому COVID-19.

За інформацією дослідників, нині близько 60 тисяч британців можуть хворіти «тривалим ковідом».

Не дуже обнадійливі новини

Єдине що, дає надію на якнайшвидше завершення пандемії – це вакцина.

Однак, як заявила заступниця голови Всесвітньої організації охорони здоров’я –Сумія Свамінатан, вакцинація світить не усім.

– Pараз у нас на певній стадії клінічних випробувань є близько 40 кандидатів на вакцини, і 10 з них перебувають на 3-й фазі випробувань, яка дає інформацію про ефективність та безпечність. Ми сподіваємось, що до 2021 року світ отримає щонайменше одну безпечну і ефективну вакцину, але вона буде доступна в обмежених кількостях.

За словами представниці ВООЗ, перелік груп людей, які першими отримають доступ до вакцини від ковід-19 ще формуються.

Експерти переконані, що це мають бути медпрацівники.

Після них найімовірніше люди похилого віку, та з хронічними захворюваннями.

А от здоровій молоді, на думку посадовців організації, найімовірніше доведеться почекати аж до 2022-го року.

Детальніше дивіться у відео.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чи потрібна Україні російська вакцина.

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