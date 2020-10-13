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ICTV / Ранок / Знову локдаун? Як в Україні стримуватимуть коронавірус / 13.10.2020 10:49
13.10.2020 10:49
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Знову локдаун? Як в Україні стримуватимуть коронавірус


Яка ситуація з коронавірусом в Україні та світі.

Якщо ви раптом знудились від вечірок, гуляння чи ресторанів та кафе, є одна розвага.

У своєму місті підійдіть до лікарні, яка приймає хворих на COVID-19. Постійне, хоча б 10 хвилин десь недалеко.

Ви помітите, що швидкі приїжджають кожні кілька хвилин, а медики у повному захисті вивозять на каталках хворих різного віку.

І тоді ви зрозумієте, що життя, виявляється, не нудне, якщо воно взагалі є. Якщо є змога дихати самостійно.

І, можливо, побачене вами допоможе зрозуміти, що COVID-19 – це не страшилка з телеекранів, а реальність.

Згідно з офіційними даними в Україні вже понад 260 тисяч людей заразились, і понад п’ять тисяч наших співгромадян померли.

Але це лише офіційні дані, які потрапили у статистику. І, на жаль, це тільки початок.

Коронавірус в Україні

Захворюваність справді б’є усі рекорди.

Найбільше хворих нині виявляють у Харківській, Сумській, Полтавській, Хмельницькій, Київській, Рівненській та Львівській областях.

– В нас суттєво збільшилась кількість людей з пневмоніями. За минулий тиждень це 22400 осіб. Наприклад, тиждень з 13 по 19 липня у нас загалом було пневмоній 4234, тобто, ви бачите, що зараз кількість більша, ніж у 5 разів. Велика кількість людей, які сьогодні опинилися серед цих цифр, ще вчора вважали, що коронавірусу не існує, а сьогодні вони лікуються від цієї хвороби, – каже міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Як розподілилось зонування в Україні цього тижня

Відучора в Україні почали діяти нові зони епідемічної небезпеки.

В залежності від кольору кожної зони, посилюються або ж послаблюються заходи адаптивного карантину.

Згідно із повідомленням міністра Кабінету міністрів Олега Немчинова, у червоній зоні, яка відповідає жорсткому карантину, міста Канів та Суми.

Але попри те, що більшість населених пунктів, в тому числі й великі міста у помаранчевій зоні, Кабмін та Офіс президента вирішили посилити загальний карантин.

Йдеться про низку «антикоронавірусних» заходів,  які мають допомогти стримати поширення коронавірусу.

Про це на своїй сторінці у фейсбук повідомив голова комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації Михайло Радуцький.

– У червоних та помаранчевій зонах запроваджуються обмеження роботи закладів громадського харчування – ресторанів, клубів. З 22:00 заклади мають зачинятись. Масові «гулянки» у клубах завершились. Це стосується і всіх масових заходів. Дивитись на порушення заборони «крізь пальці» влада більше не збирається, – повідомляє Радуцький.

Навчальні заклади будуть навчатись дистанційно

Серед інших важливих кроків до приборкання епідемії – дистанційне навчання та канікули. Про це, зокрема, йдеться у листі Міністерства освіти та науки.

Міністерство освіти та науки рекомендує закладам загальної середньої освіти внести зміни до структури/тривалості навчального року, необхідні для проведення осінніх канікул з 15 по 30 жовтня 2020 року включно.

Що стосується студентів, то вищі навчальні заклади мають перейти на дистанційну форму навчання до 15 листопада.

Важливий момент, що попри те, що студентські гуртожитки – потенційні місця поширення коронавірусу, студентів примусово не виселятимуть, а усім, хто захоче поїхати додому, повернуть гроші за проживання за цей період.

Дитячі садочки продовжать роботу без змін, але з дотриманням усіх правил карантину.

Також по темі: Коронавірус щодня б’є антирекорди: ліжок у лікарнях уже не вистачає Кому вдалося розбагатіти на коронавірусі? Хто має право на безкоштовний ПЛР-тест на коронавірус?

Нові штрафи для порушників маскового режиму

Є новини й для порушників правил.

Верховна Рада розгляне зміни до закону, якими запровадить штраф у розмірі від 3400 до 5100 грн для підприємств, які пропустили в громадське приміщення чи громадський транспорт людей без захисних масок.

Також у Києві, Одесі, та Маріуполі розпочинається підготовка до розгортання великих інфекційних госпіталів на випадок перевантаження медичних закладів першої та другої хвилі.

В столиці, наприклад, таким місцем може стати Палац спорту.

Усі нововведення вказують на те, що повторного локдауну, тобто жорсткого карантину із зупинкою підприємств на території всієї країни – не буде.

А от у країнах ЄС дотримуються іншої думки.

Як тільки нових хворих більшає, уряди приймають рішення посилювати карантин. Наприклад, в Чехії відучора запрацювали нові обмеження.

Закрили усі музеї, пам’ятки архітектури, дитячі гуртки та секції.

Також уряд на 2 тижні заборонив проведення будь-яких ярмарків, виступів, усіх спортивних заходів. Людям заборонено відвідувати будинки з людьми похилого віку.

– Цифри свідчать про те, що збільшення кількості хворих в країні йде явно в геометричній прогресії. Не виключено, що ми повернемо “локдаун” і масово закриємо освітні, державні й торгово-розважальні установи, – повідомляють у чеському МОЗ.

Ситуація з коронавірусом у світі лише погіршується

За один минулий тиждень виявили майже 2 мільйони нових хворих і загальна кількість досягнула 37 з половиною мільйонів інфікованих.

Мільйон та 77 тисяч людей – померли.

Та зрештою, рано чи пізно коронавірусну пошесть вдасться зупинити.

Як пише видання Блумберг, вчені з Великобританії та Китаю почали розробку інгаляційних вакцин від COVID-19.

Чому вона може бути значно ефективнішою за традиційну?

Дивіться у відео.​

Нагадаємо, раніше ми писали, чи повернуть в Україну жорсткий карантин.

Фото: Unsplash

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Теги: COVID-19, коронавірус
13.10.2020 10:49



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