Коронавірус щодня б’є антирекорди: ліжок у лікарнях уже не вистачає

Україна продовжує ставити антирекорди за кількістю нових інфікованих коронавірусом.

Коронавірус в Україні

Ми переступили позначку у 5 тисяч нових випадків за добу. 4690 українців вже померли. Загалом в Україні заразилось майже 245 тисяч людей. І щодня ці цифри все більші і більші.

Досі не страшно? А чи страшно не мати можливість дихати самостійно? Чи страшно, коли з горла стирчить трубка, яка качає повітря замість вас? А чи страшно, якщо вам лікарі не зможуть поставити цей єдиний спосіб вижити, тому що в лікарнях банально не вистачатиме місць та самих апаратів штучно вентиляції легень?

А ви знаєте, що все йде саме до цього? Хворих більшає, лікарняних ліжок – меншає. Наприклад, у Харкові місць вже немає.

Заповненість увесь час 100%. Але іде динамічна зміна людей: одного виписали, тут же на це ліжко поклали іншу людину. Ліжка не порожніють. Вони подіставали вже всі ліжка, які були приховані у складських приміщеннях.

– Ліжка стоять у коридорах, у холах, де є місця. Це не рекорд, це наступна цифра. Наші рекорди попереду, – говорить заступниця мера Харкова Світлана Горбунова.

Поки не існує іншого способу уповільнити поширення вірусу, окрім дотримання протиепідемічних правил. І попри їх простоту і банальність, це наразі єдине, що може врятувати життя і здоров’я людей.

Медична система просто не витримає, якщо ми не почнемо всі без винятку дотримуватися правил. Я прекрасно розумію, що ми не можемо зараз піти тим шляхом, по якому вже пішли деякі європейські країни.

– Тим шляхом по кому пішов Ізраїль, який ввів повний локдаун на 14 днів у зв’язку зі збільшенням кількості хворих, – відзначає міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.

Коронавірус у світі

Ситуація з коронавірусом погіршується не лише в Україні, а й у всьому світі. За минулу добу зафіксували найбільшу кількість нових хворих на COVID-19 з початку пандемії.

І загальна кількість інфікованих тепер понад 36 мільйонів, з яких мільйон і 56 тисяч людей померли.

Особливо набирає обертів вірус у Європі. За темпами поширення коронавірусу там лідирує Чехія. Як повідомляють місцеві ЗМІ, через складну епідеміологічну ситуацію завтра уряд Чехії запровадить нові, значно суворіші обмежувальні заходи, які б сприяли скороченню поширення вірусу.

Схожа ситуація й у Франції. Там лише за одну добу підтвердили понад 18 тисяч нових хворих на COVID-19. Відомо, що стратегія уряду Франції в боротьбі з пандемією не передбачає масштабних обмежень чи локдауну.

Серед головних заходів – введення абсолютного маскового режиму та проведення загальнонаціонального тестування на коронавірус.

А от у столиці Німеччини вирішили таки посилити карантин. Сенат Берліна вже ухвалив рішення зачинити магазини, бари, ресторани та клуби у нічний час.

Нові заходи набудуть чинності вже завтра, 10 жовтня і будуть діяти до кінця місяця.

Більше дивіться у відео.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як відновитися після COVID-19.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.