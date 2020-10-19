Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
УКР
УКР
ICTV / Ранок / Зайві кілограми – не проблема! 5 найкрасивіших моделей plus-size / 19.10.2020 12:08
19.10.2020 12:08
Поділитися

Зайві кілограми – не проблема! 5 найкрасивіших моделей plus-size


Ранок у Великому Місті розшукав 5 найкрасивіших моделей plussize. Цікаво, хто потрапив у список? Тоді швидше читай матеріал.

Найкрасивіші моделі plussize: ТОП-5

Ешлі Грем

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от A S H L E Y G R A H A M (@ashleygraham)

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от A S H L E Y G R A H A M (@ashleygraham)

Упевнені, цю красуню ти бачиш не вперше. Американська модель plus-size активно знімається для глянців, таких як Vogue, Harper’s Bazaar, Glamour и Elle UK. А також вона неабияк надихає інших жінок.

Своїм прикладом Ешлі показує, що досягнути успіху можна з будь-яким тілом, варто лише прийняти і полюбити себе.

І, до речі, якщо ти думаєш, що моделі розміру плюс не займаються у спортзалі, то дуже помиляєшся. Ешлі Грем багато часу приділяє спорту, адже треба підтримувати власні форми.  

Тесс Холлідей

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от T E S S H L L I D A Y (@tessholliday)

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от T E S S H L L I D A Y (@tessholliday)

А ця американська модель, блогер і візажист важить 155 кілограмів і при цьому відчуває себе дуже добре. Вона не соромиться фотографуватись оголеною, а ще спокійно одягає короткий одяг. Бери приклад!

І знову ж таки Тесс Холлідей займається спортом, а ще працює по 15 годин. Не таке вже й легке життя моделі.

Тара Лінн

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от t a r a l y n n (@taralynn)

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от t a r a l y n n (@taralynn)

Теж одна з популярних моделей plus-size. Тара має іспанське коріння, а родом із США. А знаєш, що найцікавіше?

Перед тим, як стати моделлю, вона працювала секретарем, офіціанткою і мала досвід у ресторані швидкого харчування.

Дівчина зовсім раптово вирішила змінити своє життя. Зараз же її називають борцем проти анорексії і прихильницею здорового харчування.

Кендіс Хаффін

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Candice Huffine (@candicehuffine)

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Candice Huffine (@candicehuffine)

Популярна модель потрапила у цей бізнес у 16 років! Фотографії Кендіс часто публікували у модних журналах, вона була на обкладинках і нині продовжує зніматись.

Також по темі: Беллу Хадід назвали найкрасивішою жінкою: б’юті-секрети моделі Як виглядати юною майже в 40: секрети краси Наталі Портман Як доглядати за обличчям і на чому спати: секрети краси Емілії Кларк

Окрім того, красуня займається спортом і навіть боксом. Через що, власне, її запрошують на зйомки спортивного одягу.

«Що їй допомогло досягнути такого рівня?» – спитаєш ти. Лише завзятість!

Дженні Ранк

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Jennie Runk (@jennierunk)

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Jennie Runk (@jennierunk)

А цій красуні, щоб потрапити у модельний бізнес (plus-size), довелось набрати 9 кілограмів. До речі, це перша жінка з 48-м розміром, якій вдалося укласти контракт з H&M.

– Своєю участю в зйомках реклами я хотіла показати всім жінкам, що вони красиві, навіть якщо їх стандарти не вписуються в рамки ідеальних, – раніше прокоментувала модель.

Ось така історія. Тепер ти знаєш, що пишні форми не заважають досягати успіху.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про секрети краси Єви Лонгорії.

Алла Гичка

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Теги: plus-size, модель, модельный бизнес
19.10.2020 12:08



Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ
Загрузка...

Ведучі каналу

Дивіться на ICTV

Зареєструйтесь

Увійти, використавши ваші дані

Забули пароль?

Відновлення паролю

Увійти через соц. мережу

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати