Зайві кілограми – не проблема! 5 найкрасивіших моделей plus-size

Ранок у Великому Місті розшукав 5 найкрасивіших моделей plus–size. Цікаво, хто потрапив у список? Тоді швидше читай матеріал.

Найкрасивіші моделі plus–size: ТОП-5

Ешлі Грем

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от A S H L E Y G R A H A M (@ashleygraham) 12 Сен 2019 в 2:26 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от A S H L E Y G R A H A M (@ashleygraham) 11 Июл 2018 в 1:50 PDT

Упевнені, цю красуню ти бачиш не вперше. Американська модель plus-size активно знімається для глянців, таких як Vogue, Harper’s Bazaar, Glamour и Elle UK. А також вона неабияк надихає інших жінок.

Своїм прикладом Ешлі показує, що досягнути успіху можна з будь-яким тілом, варто лише прийняти і полюбити себе.

І, до речі, якщо ти думаєш, що моделі розміру плюс не займаються у спортзалі, то дуже помиляєшся. Ешлі Грем багато часу приділяє спорту, адже треба підтримувати власні форми.

Тесс Холлідей

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от T E S S H L L I D A Y (@tessholliday) 4 Июл 2020 в 10:54 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от T E S S H L L I D A Y (@tessholliday) 14 Фев 2020 в 12:04 PST

А ця американська модель, блогер і візажист важить 155 кілограмів і при цьому відчуває себе дуже добре. Вона не соромиться фотографуватись оголеною, а ще спокійно одягає короткий одяг. Бери приклад!

І знову ж таки Тесс Холлідей займається спортом, а ще працює по 15 годин. Не таке вже й легке життя моделі.

Тара Лінн

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от t a r a l y n n (@taralynn) 6 Окт 2020 в 6:31 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от t a r a l y n n (@taralynn) 7 Авг 2020 в 4:22 PDT

Теж одна з популярних моделей plus-size. Тара має іспанське коріння, а родом із США. А знаєш, що найцікавіше?

Перед тим, як стати моделлю, вона працювала секретарем, офіціанткою і мала досвід у ресторані швидкого харчування.

Дівчина зовсім раптово вирішила змінити своє життя. Зараз же її називають борцем проти анорексії і прихильницею здорового харчування.

Кендіс Хаффін

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Candice Huffine (@candicehuffine) 21 Апр 2020 в 1:08 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Candice Huffine (@candicehuffine) 14 Мар 2019 в 2:37 PDT

Популярна модель потрапила у цей бізнес у 16 років! Фотографії Кендіс часто публікували у модних журналах, вона була на обкладинках і нині продовжує зніматись.

Окрім того, красуня займається спортом і навіть боксом. Через що, власне, її запрошують на зйомки спортивного одягу.

«Що їй допомогло досягнути такого рівня?» – спитаєш ти. Лише завзятість!

Дженні Ранк

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jennie Runk (@jennierunk) 20 Мар 2020 в 2:52 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jennie Runk (@jennierunk) 11 Апр 2019 в 8:25 PDT

А цій красуні, щоб потрапити у модельний бізнес (plus-size), довелось набрати 9 кілограмів. До речі, це перша жінка з 48-м розміром, якій вдалося укласти контракт з H&M.

– Своєю участю в зйомках реклами я хотіла показати всім жінкам, що вони красиві, навіть якщо їх стандарти не вписуються в рамки ідеальних, – раніше прокоментувала модель.

Ось така історія. Тепер ти знаєш, що пишні форми не заважають досягати успіху.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про секрети краси Єви Лонгорії.

Алла Гичка

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