Зайві кілограми – не проблема! 5 найкрасивіших моделей plus-size

Ранок у Великому Місті розшукав 5 найкрасивіших моделей plus–size. Цікаво, хто потрапив у список? Тоді швидше читай матеріал.
Найкрасивіші моделі plus–size: ТОП-5
Ешлі Грем
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Упевнені, цю красуню ти бачиш не вперше. Американська модель plus-size активно знімається для глянців, таких як Vogue, Harper’s Bazaar, Glamour и Elle UK. А також вона неабияк надихає інших жінок.
Своїм прикладом Ешлі показує, що досягнути успіху можна з будь-яким тілом, варто лише прийняти і полюбити себе.
І, до речі, якщо ти думаєш, що моделі розміру плюс не займаються у спортзалі, то дуже помиляєшся. Ешлі Грем багато часу приділяє спорту, адже треба підтримувати власні форми.
Тесс Холлідей
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А ця американська модель, блогер і візажист важить 155 кілограмів і при цьому відчуває себе дуже добре. Вона не соромиться фотографуватись оголеною, а ще спокійно одягає короткий одяг. Бери приклад!
І знову ж таки Тесс Холлідей займається спортом, а ще працює по 15 годин. Не таке вже й легке життя моделі.
Тара Лінн
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Теж одна з популярних моделей plus-size. Тара має іспанське коріння, а родом із США. А знаєш, що найцікавіше?
Перед тим, як стати моделлю, вона працювала секретарем, офіціанткою і мала досвід у ресторані швидкого харчування.
Дівчина зовсім раптово вирішила змінити своє життя. Зараз же її називають борцем проти анорексії і прихильницею здорового харчування.
Кендіс Хаффін
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Популярна модель потрапила у цей бізнес у 16 років! Фотографії Кендіс часто публікували у модних журналах, вона була на обкладинках і нині продовжує зніматись.Також по темі: Беллу Хадід назвали найкрасивішою жінкою: б’юті-секрети моделі Як виглядати юною майже в 40: секрети краси Наталі Портман Як доглядати за обличчям і на чому спати: секрети краси Емілії Кларк
Окрім того, красуня займається спортом і навіть боксом. Через що, власне, її запрошують на зйомки спортивного одягу.
«Що їй допомогло досягнути такого рівня?» – спитаєш ти. Лише завзятість!
Дженні Ранк
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А цій красуні, щоб потрапити у модельний бізнес (plus-size), довелось набрати 9 кілограмів. До речі, це перша жінка з 48-м розміром, якій вдалося укласти контракт з H&M.
– Своєю участю в зйомках реклами я хотіла показати всім жінкам, що вони красиві, навіть якщо їх стандарти не вписуються в рамки ідеальних, – раніше прокоментувала модель.
Ось така історія. Тепер ти знаєш, що пишні форми не заважають досягати успіху.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про секрети краси Єви Лонгорії.