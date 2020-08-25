Дитяча олійка та натуральна косметика: секрети краси Єви Лонгорії

Секрети краси Єви Лонгорії – як виглядати розкішно в будь-якому віці.
Кожна голлівудська зірка має кілька секретів по догляду за собою. Ранок у Великому Місті зібрав цікаву інформацію, яка, сподіваємось, стане корисною й тобі.
Секрети краси Єви Лонгорії
157 сантиметрів краси – саме такою постає в очах більшості голлівудська акторка. І хоч за свою зовнішність Єва Лонгорія радше мусить дякувати спадковості, проте вона має кілька перевірених методів, щоб зберегти молодість.
Для початку відкриємо тобі таємницю: зірка не користується парфумами. Вона надає перевагу натуральній косметиці з ароматичними компонентами, адже має алергію.
Займатися спортом
Не кожного природа нагородила стрункими ніжками та пласким животом. Тому Єва, щоб підтримувати фізичну форму, часто «зависає» у спортзалі, займається кікбоксингом, йогою і навіть гімнастикою.
І, до речі, робить це регулярно – 5 днів на тиждень по годині.
Доглядати за шкірою обличчя
Щотижня зірка робить пілінги та зволожувальні маски для обличчя, а ще користується сонцезахисним кремом.
Останній – захищає шкіру від ультрафіолетових променів і не дає їй швидко старішати.
Не сушити волосся феном
У буденності Єва Лонгорія рідко користується феном для укладки волосся. Якщо є час та можливість, вона чекає, коли воно висохне самостійно.
Така проста процедура дозволить зберегти волосся здоровим надовго.
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Замість кремів дитяча олійка
Тобі не здалося! В одному зі своїх інтерв’ю зірка зізналася, що користується дитячою олійкою.
Відразу після ванни/душу намазує її на тіло. Акторка запевняє, що саме вона робить шкіру м’якою.
Правильне харчування
Для себе Єва вирішила, що у пріоритеті стоїть завдання не схуднути, а просто підтримувати фізичну форму.
Заради цього вона відмовилась від фаст-фуду, і тепер більше їсть овочів, фруктів, м’ясо та продукти, багаті на клітковину.
Але іноді може й «згрішити» та поласувати улюбленою піцою.
І найголовніше правило Єви Лонгорії – оптимізм. Навіть у найскладніших ситуаціях знаменитість шукає хороше. Схоже, вона просто намагається зберегти нерви.
Отож, хочеш змінити свою зовнішність, починай працювати над самодисципліною. Адже саме вона є ключиком до успіху в будь-яких справах.
Сподіваємось, секрети краси Єви Лонгорії допоможуть тобі стати на правильний шлях. Менше мрій – більше дій.
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Алла Гичка
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25.08.2020 16:29
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